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АНАЛІТИКА

Коломойський увійшов до рейтингу мільярдерів Forbes як громадянин Ізраїлю

 

Статки Ігоря Коломойського за минулий рік не змінилися і оцінюються у $1 мільярд.

Про це свідчить оновлений рейтинг мільярдерів Forbes, у якому Коломойський тепер вказаний громадянином Ізраїлю, а не України.

У світовому рейтингу мільярдерів Коломойський займає 2540 місце.

Коломойський увійшов до рейтингу мільярдерів Forbes як громадянин Ізраїлю

 

Його бізнес-партнер Генадій Боголюбов займає у рейтингу 2325 місце з оцінкою статків у $1,1 млрд.

Власник гірничорудної компанії Ferrexpo Констянтин Жеваго, який переховується у Франції, займає у рейтингу 2133 місце зі статками у $1,3 млрд.

Власник металургійної компанії "Інтерпайп" Віктор Пінчук зі статаками у $2,1 млрд опинився на 1434 місці.

Найбагатший український бізнесмен Рінат Ахметов зі статками у $5,7 млрд зайняв у рейтингу 445 місце, а його бізнес-партнер Вадми Новинський з оцінкою статків у $1,4 млрд - 2020 місце. Оцінка статків Ахметова за рік зросла на $1,5 млрд, Новинського - на $0,1 млрд.

За матеріалами: БізнесЦензор
 

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