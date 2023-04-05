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АНАЛІТИКА

У НБУ оцінили пряму шкоду інфраструктурі України від війни

14:12 04.04.2023 |

Економіка

 

Прямі втрати матеріальних активів та інфраструктури України від війни наразі оцінюються приблизно у 140 млрд доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю заступника голови НБУ Сергія Ніколайчука проекту центрального банку Польщі Obserwator Finansowy .

"Це приблизно 2/3 нашого довоєнного ВВП, тож це величезна сума", - сказав він.

Ніколайчук також нагадав про 8 мільйонів людей, які залишили країну з початку війни, що становить понад 20% населення до повномасштабної війни.

"Це драматичні цифри, але економіка все ще жива. Ми бачимо деяку адаптацію економіки до нових умов і фактично цього року очікуємо, що в нас буде хоч якесь невелике, але повільне зростання в 0,3% ВВП", - заявив Ніколайчук.

За його словами, НБУ оцінює падіння ВВП України за 2022 рік на рівні на 30%, і такий результат є результатом високої пристосовності українського бізнесу, української влади та українського народу до нових умов.

"Але, звичайно, результати були б ще кращими, але, на жаль, у четвертому кварталі Україна зіткнулася з безперервними терористичними атаками з боку Росії на нашу енергетичну інфраструктуру, що також стало додатковим тягарем для нашої економіки", - додав він.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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