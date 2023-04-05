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Німецький Bayer інвестує в Україну €60 мільйонів

17:01 04.04.2023 |

Економіка

 

Німецький фармацевтичний та агрохімічний концерн Bayer AG інвестує в Україну 60 млн євро.

Про це повідомив керівник одного з відділів компанії Маттіас Бернінгер ТБ ntv, передає Укрінформ.

«Ми інвестуємо значні кошти у виробництво насіння. Ми інвестуємо сюди (в Україну - ред.) додатково 60 млн євро, що є дуже великою інвестицією, яка дає надію у двох сенсах: з одного боку - для багатьох фермерів, які чекають хорошого насіння, а з іншого боку - для уряду», - зазначив представник концерну Bayer.

Про рішення стало відомо під час візиту в Україну віцеканцлера, міністра економіки Німеччини Роберта Габека. Він привіз у понеділок до Києва бізнес-делегацією. Під час зустрічей з українськими урядовцями йшлося, крім реконструкції та співробітництва в енергетичному секторі, також про інвестиції німецьких компаній.

Габек зазначив, що уряд ФРН надасть німецьким фірмам інвестиційні гарантії на випадок, якщо їхні підприємства зазнають руйнувань, зокрема через ракетні удари. Це стане прецедентом, адже зазвичай такі гарантії не надаються.

Міністр також зауважив, що Україні для залучення необхідних інвестицій для відбудови необхідні такі умови, як добрий інвестиційний клімат, гарантії з боку держави та бажання приватного капіталу працювати.

Габек назвав 3 теми, які стояли на порядку денному його візиту: фінансова підтримка, військова підтримка та економічна підтримка.

«Добре, що я був з делегацією, підприємцями, які приймають інвестиційні рішення та готові започатковувати конкретні проєкти», - сказав він.

Як повідомляв Укрінформ, 3 квітня в Україну вперше від початку повномасштабного вторгнення рф прибув віцеканцлер і міністр економіки Німеччини Роберт Габек.
 

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