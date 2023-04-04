Фінансові новини
- |
- 04.04.23
- |
- 14:14
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Державні запозичення до бюджету в першому кварталі становили ₴403,5 мільярда – Мінфін
11:49 04.04.2023 |
Державні запозичення до загального фонду державного бюджету за січень - березень 2023 року становили 403,5 млрд грн.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів, передає Укрінформ.
"Фактичні державні запозичення до загального фонду державного бюджету за січень - березень 2023 року становили 403,5 млрд грн, або 83,7 % від запланованих на цей період", - йдеться в повідомленні.
Від розміщення ОВДП на фінансування державного бюджету залучено 137,7 млрд грн, в тому числі в іноземній валюті 32,1 млрд грн (785,1 млн дол. США та 86,9 млн євро). При цьому, за рахунок випуску військових ОВДП залучено 42,2 млрд грн. Із зовнішніх джерел залучено 265,9 млрд грн.
Платежі з погашення державного боргу за січень - березень 2023 року склали 96,7 млрд грн (88,6 % плану), платежі з обслуговування - 24,2 млрд грн (88,2 % плану).
Як повідомляв Укрінформ, державні запозичення до загального фонду державного бюджету за січень - грудень 2022 року становили 1261,1 млрд грн.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|МВФ опублікував нові структурні маяки: 19 умов, за яких Україна отримає $15,6 млрд
|Україна пообіцяла МВФ повернути обовʼязкове декларування активів чиновників
|Повернення до плаваючого курсу гривні до долара: у Меморандумі з МВФ прописали цілі
|Прокуратура закрила справу Татарова після початку повномасштабної війни
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|У НБУ оцінили пряму шкоду інфраструктурі України від війни
|Україна у березні збільшила експорт агропродукції на 12% - УКАБ
|Дефіцит держбюджету України в березні-2023 знизився до 59,2 млрд грн - Мінфін
|Нафта продовжує зростати на несподіваному скороченні видобутку ОПЕК+
|Державні запозичення до бюджету в першому кварталі становили ₴403,5 мільярда – Мінфін
|ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 04.04.23
Бізнес
|Федоров розповів, чи планують в Україні обмежити TikTok
|Одна з найпопулярніших програм для покупок у Китаї може шпигувати за користувачами, - CNN
|Google у 2022р. удвічі збільшила фінансування українських IT-стартапів - до $10 млн
|Meizu 20 Infinity - Snapdragon 8 Gen 2, AMOLED Q9 3.2K, нержавіюча сталь і скло Titan Glass з керамічними частинками за ціною від $915
|Meizu 20 Pro - Snapdragon 8 Gen 2, 3.2K-екран AMOLED E6 і три камери на 50 МП за ціною від $580
|Meizu 20 - симбіоз Samsung Galaxy S23 та iPhone 14 Pro за ціною від $435
|HP представила недорогі ноутбуки Victus з ігровою відеокартою GeForce RTX 4070 за ціною від $1050