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Державні запозичення до бюджету в першому кварталі становили ₴403,5 мільярда – Мінфін

11:49 04.04.2023 |

Економіка

 

Державні запозичення до загального фонду державного бюджету за січень - березень 2023 року становили 403,5 млрд грн.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів, передає Укрінформ.

"Фактичні державні запозичення до загального фонду державного бюджету за січень - березень 2023 року становили 403,5 млрд грн, або 83,7 % від запланованих на цей період", - йдеться в повідомленні.

Від розміщення ОВДП на фінансування державного бюджету залучено 137,7 млрд грн, в тому числі в іноземній валюті 32,1 млрд грн (785,1 млн дол. США та 86,9 млн євро). При цьому, за рахунок випуску військових ОВДП залучено 42,2 млрд грн. Із зовнішніх джерел залучено 265,9 млрд грн.

Платежі з погашення державного боргу за січень - березень 2023 року склали 96,7 млрд грн (88,6 % плану), платежі з обслуговування - 24,2 млрд грн (88,2 % плану).

Як повідомляв Укрінформ, державні запозичення до загального фонду державного бюджету за січень - грудень 2022 року становили 1261,1 млрд грн.
 

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