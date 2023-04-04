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Унаслідок вторгнення РФ спадщина та культура України зазнала збитків на $2,6 мільярда, – ООН
Повномасштабне вторгнення РФ в Україну завдало збитків спадщині й культурним об'єктам країни приблизно на $2,6 млрд.
Про це свідчать дані Організації Об'єднаних Націй з питаннях освіти, науки і культури (ЮНЕСКО), передає Радіо Свобода.
Згідно з ними, культура, туризм, спорт і розваги втратили $15,1 млрд доходу з моменту повномасштабного вторгнення в лютому 2022 року.
Близько 250 пам'ятників були пошкоджені або знищені, здебільшого на сході країни. Керівниця ЮНЕСКО Одрі Азуле, яка 3 квітня була в Україні, заявила, що для усунення збитків і відновлення згаданих сфер необхідно $6,9 млрд.
Під час зустрічі з Азуле президент України Володимир Зеленський повідомив, що Росія під час повномасштабної війни зруйнувала і пошкодила близько 1190 українських культурних об'єктів.
Голова держави також розповів генеральній директорці ЮНЕСКО про викрадення і незаконне вивезення українських культурних цінностей із тимчасово окупованих територій, передає пресслужба Офісу президента.
Також під час зустрічі на Чернігівщині Азуле передала Володимиру Зеленському сертифікат про внесення історичного центру Одеси до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, що перебуває під загрозою.
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