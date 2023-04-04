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ЄС і Україна домовились про посилення боротьби з фінансовим шахрайством
22:24 03.04.2023 |
Європейське управління з питань запобігання шахрайству (OLAF) підписало угоду про адміністративну співпрацю з Державною аудиторською службою України, покликану посилити боротьбу з корупцією та контроль за коштами ЄС.
Про це, як пише "Європейська правда", в понеділок повідомила пресслужба OLAF.
Угода була підписана в межах візиту генерального директора управління ЄС із питань запобігання шахрайству Вілле Італи, єврокомісара з бюджетних питань Йоганнеса Гана й члена Європейської рахункової палати Марека Опіоли до Києва.
Угода покликана посилити співпрацю між OLAF і Держаудитслужбою України у сфері розслідувань шляхом полегшення обміну інформацією та співпраці у проведенні слідчих дій.
"OLAF сприятиме шляхом як здійснення розслідувань, так і підтримки українських органів влади в їхніх національних зусиллях і стратегіях боротьби з шахрайством - наприклад, допомагаючи підвищити рівень знань про боротьбу з шахрайством з метою запобігання, шляхом розбудови потенціалу та проведення тренінгів для захисту коштів ЄС", - йдеться в повідомленні.
Також сторони висловили підтримку прагненням України якнайшвидше приєднатись до програми ЄС по боротьбі з шахрайством (UAFP) - лінії фінансування ЄС, якою керує OLAF для підтримки національних органів влади в їхній боротьбі з шахрайством.
OLAF тісно співпрацює зі своїми партнерами в Україні вже багато років і використовує цей позитивний досвід для подальшої підтримки України та співпраці з її національними органами влади у захисті фінансових інтересів ЄС.
Державна аудиторська служба України є національним уповноваженим контактним пунктом для співпраці з OLAF.
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