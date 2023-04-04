Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

ЄС і Україна домовились про посилення боротьби з фінансовим шахрайством

 

Європейське управління з питань запобігання шахрайству (OLAF) підписало угоду про адміністративну співпрацю з Державною аудиторською службою України, покликану посилити боротьбу з корупцією та контроль за коштами ЄС.

Про це, як пише "Європейська правда", в понеділок повідомила пресслужба OLAF.

Угода була підписана в межах візиту генерального директора управління ЄС із питань запобігання шахрайству Вілле Італи, єврокомісара з бюджетних питань Йоганнеса Гана й члена Європейської рахункової палати Марека Опіоли до Києва.

Угода покликана посилити співпрацю між OLAF і Держаудитслужбою України у сфері розслідувань шляхом полегшення обміну інформацією та співпраці у проведенні слідчих дій.

"OLAF сприятиме шляхом як здійснення розслідувань, так і підтримки українських органів влади в їхніх національних зусиллях і стратегіях боротьби з шахрайством - наприклад, допомагаючи підвищити рівень знань про боротьбу з шахрайством з метою запобігання, шляхом розбудови потенціалу та проведення тренінгів для захисту коштів ЄС", - йдеться в повідомленні.

Також сторони висловили підтримку прагненням України якнайшвидше приєднатись до програми ЄС по боротьбі з шахрайством (UAFP) - лінії фінансування ЄС, якою керує OLAF для підтримки національних органів влади в їхній боротьбі з шахрайством.

OLAF тісно співпрацює зі своїми партнерами в Україні вже багато років і використовує цей позитивний досвід для подальшої підтримки України та співпраці з її національними органами влади у захисті фінансових інтересів ЄС.

Державна аудиторська служба України є національним уповноваженим контактним пунктом для співпраці з OLAF.
Ключові теги: ЄС
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 39,7610
  0,0237
 0,06

Курс обміну валют на вчора, 10:10
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,3103  0,11 0,29 38,0400  0,10 0,26
EUR 40,1727  0,17 0,41 41,0815  0,14 0,34

Міжбанківський ринок на вчора, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9325  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес