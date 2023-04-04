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Нідерланди виділяють Україні пакет допомоги на 274 млн євро
22:05 03.04.2023 |
Уряд Нідерландів у понеділок оголосив про виділення першого у 2023 році комплексного пакета допомоги Україні на загальну суму у 274 мільйони євро.
Про це йдеться у спільній заяві міністерки зовнішньої торгівлі та співробітництва з метою розвитку Ліше Шрайнемахер та міністра закордонних справ Вопке Хукстри у Палаті представників Нідерландів, яку цитує "Європейська правда".
Пакет допомоги на 274 мільйони євро є частиною зарезервованих урядом Нідерландів 2,5 мільярда євро на підтримку України протягом 2023 року.
Із них 180 мільйонів євро призначені на гуманітарну допомогу, сільське господарство та відновлення, а решта 94 млн євро - на нелетальну підтримку українських Збройних Сил, боротьбу з безкарністю та збереження культурної спадщини.
Зокрема 20 мільйонів євро з "гуманітарної частини" пакета підуть на гуманітарну допомогу, 10 мільйонів євро - на психічне здоров'я і психосоціальну підтримку, ще стільки ж - на розмінування сільськогосподарських угідь.
Окремо 40 мільйонів євро будуть спрямовані на закупівлю насіння та обладнання для українського сільського господарства, а ще 100 мільйонів євро - на відновлення лікарень і системи охорони здоров'я, енергопостачання, житлового будівництва та інфраструктури.
Що стосується іншої частини пакета допомоги, то 75 мільйонів євро з нього підуть на зміцнення співпраці між Україною і НАТО, а 14 мільйонів євро - на створення Реєстру завданих воєнними діями РФ збитків у Гаазі та сприяння розслідуванню воєнних злочинів в Україні.
Ще п'ять мільйонів євро буде витрачено на "захист та збереження культури, що визначає ідентичність України".
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