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Через е-аукціони в Україні вже продали понад 350 спецдозволів на користування надрами
21:38 03.04.2023 |
За неповних три роки Державна служба геології та надр на електронних торгах продала 352 спеціальних дозволи на користування надрами на 3,8 млрд грн.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Державної служби геології та надр.
«Третій рік поспіль успішно працюють електронні торги з продажу спеціальних дозволів на користування надрами, е-аукціони показали приклад прозорості, зручності, ефективності. За весь період через аукціони було видано 352 спецдозволи, що забезпечило 3,8 млрд гривень надходжень до держбюджету», - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що кожен третій об'єкт номінувався на аукціони суб'єктами господарювання з Інвестиційного атласу - онлайн-крамниці з тізерами підготовлених вакантних ділянок надр, що налічує понад 500 об'єктів.
Також окремі регіональні інвестатласи було представлено для місцевих громад в 11 областях України.
Як повідомлялося, Державна інспекція геології та надр України за 2022 рік на електронних торгах отримала 1,654 млрд грн.
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