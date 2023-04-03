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У березні до держбюджету надійшло податків від грального бізнесу вдвічі більше, ніж за весь 2021 рік
16:34 03.04.2023 |
У березні 2023 року до бюджету надійшло 423,5 млн грн податку від діяльності грального бізнесу.
Про це повідомив народний депутат від фракції "Голос", перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики Ярослав Железняк у Telegram.
"Це все ще мало, але це в два рази більше ніж за весь 2021 рік та становить 60% від всього, що надійшло за 2022 рік", - зазначив він.
Загалом упродовж січня-березня було зібрано на понад 200 млн грн податку, в минулі два роки.
"Сподіваюсь, на графіку всі бачать як зросли платежі, коли почали досліджувати цю тематику?", - наголосив нардеп.
Водночас, наголошує Железняк, березневий показник виявиться ще більшим, адже представлені цифри ще не враховують сплати податку на прибуток.
Як повідомлялося, раніше перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики Ярослав Железняк заявляв про причетність "Айбокс Банку" та "Укргазбанку" до схем виведення у тінь гральним бізнесом близько 10 мільярдів гривень обороту на місяць.
Наступного ж дня після цієї заяви голова "Укргазбанку" Андрій Кравець написав заяву про звільнення з посади за власним бажанням нібито через погіршення стану здоров'я, а Нацбанк оштрафував державний "Укргазбанк" на 64,62 мільйона.
7 березня правління Національного банку ухвалило рішення про відкликання банківської ліцензії у АТ "Айбокс Банк" та його ліквідацію.
Загалом Національний банк перевіряє діяльність дев'яти банків, які ймовірно були задіяні у схемах з ухилення від сплати податків учасниками грального бізнесу.
Нагадаємо, 6 лютого президент Володимир Зеленський підписав закон, який скасовує ухвалену у середині квітня минулого року норму, яка дозволила гральному бізнесу перейти на спрощену систему оподаткування, сплачуючи лише 2% єдиного податку.
Голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев визнавав, що через впровадження на початку російської агресії податкових пільг для грального бізнесу держава втратила мільярди гривень. Водночас ключова проблема грального бізнесу, за оцінкою Гетманцева, полягає навіть не у пільгах, якими він користувався майже рік, а у системному ухиленні від оподаткування за допомогою електронних технологій розрахунків.
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