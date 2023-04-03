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У «Дії» тестують підпис, який буде дійсним для документів Євросоюзу

15:54 03.04.2023 |

Економіка, Право

 

Українці відтепер можуть підписувати європейські документи Дія.Підписом-EU, який відповідає регламенту eIDAS Європейського Союзу.

Про це повідомив віцепрем'єр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Наближаємося до цифрового безвізу з ЄС. Тепер зможете підписувати європейські документи Дія.Підписом-EU, який відповідає регламенту eIDAS Європейського Союзу. А отже, країни ЄС зможуть перевірити накладений підпис і впевнитись, що документ підписали саме ви. Долучайтеся до бета-тесту", - написав він.

Для користування нової функцією необхідно оновити застосунок "Дія" до останньої версії в він автоматично створюватиме два варіанти підпису: за українським стандартом (ДСТУ) та міжнародним (ECDSA).

"Один клік очима, біометрія обличчя звіряється з біометрією в реєстрі - і ви укладаєте онлайн-контракт з іноземними партнерами, підписуєте заяву тощо", - додав віцепрем'єр.

Під час бета-тесту підписати документ Дія.Підписом-EU можна на платформах ІD.GОV.UА (ICEI) та у сервісі документообігу "Вчасно". Далі сервіс планують маштабувати.
За матеріалами: Економічна правда
 

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