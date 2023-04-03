Український бізнес у березні 2023 року продовжив поліпшувати очікування щодо своєї економічної діяльності

Індекс очікувань ділової активності (ІОДА) майже досяг нейтрального рівня і становив 49,5 (у лютому - 45,0).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані щомісячного опитування підприємств України, яке проводить Національний банк України (НБУ).

У березні підприємства всіх секторів, залучених до щомісячного опитування, оптимістичніше оцінили результати своєї діяльності.

"Поліпшення ситуації в енергетиці, зовнішньої кон'юнктури, логістики, підвищення споживчих настроїв позитивно позначилися на очікуваннях підприємств промисловості та торгівлі, секторальні індекси яких перетнули нейтральний рівень", - йдеться в повідомленні.

Крім того, підприємства секторів налаштовані на збільшення обсягів виробництва товарів, обсягів нових замовлень і товарообороту.

Респонденти сектору будівництва та сектору послуг пом'якшили песимістичні настрої щодо своїх економічних перспектив, однак все ще не очікують збільшення обсягів виконаних будівельних робіт та наданих послуг.

Більшість опитаних респондентів прогнозують уповільнення зростання закупівельних цін та цін підрядників, а також тарифів на власну продукцію/послуги, повідомили в НБУ.

Водночас, підприємства всіх секторів поки не очікують на збільшення загальної чисельності своїх працівників.

Щомісячне опитування підприємств проводилося з 6 до 24 березня 2023 року. В опитуванні взяли участь 484 підприємства. Результати опитувань відображають лише думку респондентів - керівників підприємств, а не оцінки Національного банку України. Нейтральним значенням ІОДА є 50 пунктів.