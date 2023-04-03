В Україні стартував відбір проєктів термомодернізації інфраструктури на 100 млн євро

Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури розпочинає відбір проєктів термомодернізації громадських будівель, загальний обсяг фінансування проєкту становить 300 мільйонів євро.

Про це повідомляє пресслужба Мінінфраструктури.

Відбір триває в межах програми "Енергоефективність громадських будівель в Україні", яка реалізується Україною та Європейським інвестиційним банком. Згідно з нею, планується здійснити комплексне енергоефективне відновлення майже тисячі громадських будівель по всій країні.

Розпочатий відбір має на меті реалізувати проєкти термомодернізації на 100 млн євро у дитячих садках, школах, закладах охорони здоров'я, а також об'єктах соціальної, адміністративної та культурної сфери.

Зокрема, йдеться про:

* утеплення фасадів, дахів, підвальних перекриттів

* встановлення енергоефективних вікон та вхідних дверей, лічильників та систем контролю енергоспоживання;

* модернізацію систем опалення, вентиляції та освітлення.

За рішенням ЄІБ, у програмі також зможуть взяти участь проєкти з ремонту громадських будівель, пошкоджених внаслідок військових дій, та проєкти з адаптації будівель для розміщення ВПО.

Відбір триватиме з 3 квітня по 3 червня 2023 року включно.

Умови та вимоги відбору, а також повний перелік документів та анкет можна переглянути за посиланням.