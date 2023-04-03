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АНАЛІТИКА

В Україні стартував відбір проєктів термомодернізації інфраструктури на 100 млн євро

13:43 03.04.2023 |

Економіка

 

Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури розпочинає відбір проєктів термомодернізації громадських будівель, загальний обсяг фінансування проєкту становить 300 мільйонів євро.

Про це повідомляє пресслужба Мінінфраструктури.

Відбір триває в межах програми "Енергоефективність громадських будівель в Україні", яка реалізується Україною та Європейським інвестиційним банком. Згідно з нею, планується здійснити комплексне енергоефективне відновлення майже тисячі громадських будівель по всій країні.

Розпочатий відбір має на меті реалізувати проєкти термомодернізації на 100 млн євро у дитячих садках, школах, закладах охорони здоров'я, а також об'єктах соціальної, адміністративної та культурної сфери.

Зокрема, йдеться про:

* утеплення фасадів, дахів, підвальних перекриттів
* встановлення енергоефективних вікон та вхідних дверей, лічильників та систем контролю енергоспоживання;
* модернізацію систем опалення, вентиляції та освітлення.

За рішенням ЄІБ, у програмі також зможуть взяти участь проєкти з ремонту громадських будівель, пошкоджених внаслідок військових дій, та проєкти з адаптації будівель для розміщення ВПО.

Відбір триватиме з 3 квітня по 3 червня 2023 року включно.

Умови та вимоги відбору, а також повний перелік документів та анкет можна переглянути за посиланням.
За матеріалами: Економічна правда
 

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