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В Україні стартував відбір проєктів термомодернізації інфраструктури на 100 млн євро
13:43 03.04.2023 |
Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури розпочинає відбір проєктів термомодернізації громадських будівель, загальний обсяг фінансування проєкту становить 300 мільйонів євро.
Про це повідомляє пресслужба Мінінфраструктури.
Відбір триває в межах програми "Енергоефективність громадських будівель в Україні", яка реалізується Україною та Європейським інвестиційним банком. Згідно з нею, планується здійснити комплексне енергоефективне відновлення майже тисячі громадських будівель по всій країні.
Розпочатий відбір має на меті реалізувати проєкти термомодернізації на 100 млн євро у дитячих садках, школах, закладах охорони здоров'я, а також об'єктах соціальної, адміністративної та культурної сфери.
Зокрема, йдеться про:
* утеплення фасадів, дахів, підвальних перекриттів
* встановлення енергоефективних вікон та вхідних дверей, лічильників та систем контролю енергоспоживання;
* модернізацію систем опалення, вентиляції та освітлення.
За рішенням ЄІБ, у програмі також зможуть взяти участь проєкти з ремонту громадських будівель, пошкоджених внаслідок військових дій, та проєкти з адаптації будівель для розміщення ВПО.
Відбір триватиме з 3 квітня по 3 червня 2023 року включно.
Умови та вимоги відбору, а також повний перелік документів та анкет можна переглянути за посиланням.
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