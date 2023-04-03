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АНАЛІТИКА

У березні Фонд держмайна залучив понад ₴627 мільйонів від приватизаційних аукціонів

09:19 03.04.2023 |

Економіка

 

Протягом березня Фонд державного майна провів 53 приватизаційні аукціони та залучив понад 627 млн гривень.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на пресслужбу ФДМУ.

«На приватизаційних аукціонах у березні 2023 року сума переможних ставок сягнула більше 627 млн грн. У 53 аукціонах взяли участь 266 підприємців», - йдеться у повідомленні.

На період із 3 по 7 квітня ФДМУ запланував 16 приватизаційних аукціонів. Підприємцям пропонуватимуть придбати, зокрема, підприємство у центрі Одеси, дослідний інститут у центрі Києва та станцію для розведення тварин.

«Всі кошти, які залучає ФДМУ, йдуть на підтримку Сил оборони. Наш результат у березні - це, наприклад, 35 танків чи 1600 пікапів», - наголосили у Фонді.

Як повідомлялось, Фонд державного майна планує виставляти на продаж обʼєкти великої приватизації у другому-третьому кварталі цього року.
 

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