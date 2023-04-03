У березні Фонд держмайна залучив понад ₴627 мільйонів від приватизаційних аукціонів

Протягом березня Фонд державного майна провів 53 приватизаційні аукціони та залучив понад 627 млн гривень.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на пресслужбу ФДМУ.

«На приватизаційних аукціонах у березні 2023 року сума переможних ставок сягнула більше 627 млн грн. У 53 аукціонах взяли участь 266 підприємців», - йдеться у повідомленні.

На період із 3 по 7 квітня ФДМУ запланував 16 приватизаційних аукціонів. Підприємцям пропонуватимуть придбати, зокрема, підприємство у центрі Одеси, дослідний інститут у центрі Києва та станцію для розведення тварин.

«Всі кошти, які залучає ФДМУ, йдуть на підтримку Сил оборони. Наш результат у березні - це, наприклад, 35 танків чи 1600 пікапів», - наголосили у Фонді.

Як повідомлялось, Фонд державного майна планує виставляти на продаж обʼєкти великої приватизації у другому-третьому кварталі цього року.