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За березень українці придбали понад 4,5 тисячі нових авто
09:16 03.04.2023 |
У березні українці придбали та зареєстрували 4511 нових легкових авто, що у 8 разів більше, ніж в аналогічний період у 2022 році.
Про це повідомляє Асоціація автомобілевиробників "Укравтопром".
Споживча активність відносно попереднього місяця на авторинку зросла на 21%.
У березня японська марка Toyota привернула до себе найбільше покупців - 648 реєстрацій.
Другою була французька марка Renault - 438 реєстрацій.
Третьою найпопулярнішою маркою виявився Volkswagen - 432 проданих авто.
На четвертому місці BMW з результатом 355 од.
Замикає п'ятірку березня Skoda - 346 авто.
Кросовер RENAULT Duster став Бестселером першого місяця весни на українському ринку нових легковиків - 414 покупців.
Зазначається, що всього в І кв. 2023 року в Україні було зареєстровано 11,2 тис. нових легкових автомобілів, майже стільки ж, що й торік.
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