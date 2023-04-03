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За березень українці придбали понад 4,5 тисячі нових авто

09:16 03.04.2023 |

Економіка

 

У березні українці придбали та зареєстрували 4511 нових легкових авто, що у 8 разів більше, ніж в аналогічний період у 2022 році.

Про це повідомляє Асоціація автомобілевиробників "Укравтопром".

Споживча активність відносно попереднього місяця на авторинку зросла на 21%.

У березня японська марка Toyota привернула до себе найбільше покупців - 648 реєстрацій.

Другою була французька марка Renault - 438 реєстрацій.

Третьою найпопулярнішою маркою виявився Volkswagen - 432 проданих авто.

На четвертому місці BMW з результатом 355 од.

Замикає п'ятірку березня Skoda - 346 авто.

Кросовер RENAULT Duster став Бестселером першого місяця весни на українському ринку нових легковиків - 414 покупців.

Зазначається, що всього в І кв. 2023 року в Україні було зареєстровано 11,2 тис. нових легкових автомобілів, майже стільки ж, що й торік.
За матеріалами: Економічна правда
 

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