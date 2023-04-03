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МВФ прогнозує зростання ВВП України до 3,2% наступного року
07:07 03.04.2023 |
Міжнародний валютний фонд прогнозує динаміку української економіки цього року від 3% спаду до 1% зростання з подальшим зростанням на 3,2% у 2024 році та на 6,5% - у 2025 році.
Згідно з опублікованим МВФ детальним макропрогнозом після затвердження чотирирічної програми розширеного фінансування EFF для України на $15,6 млрд у рамках загального пакету підтримки $115 млрд, у 2026-2027 роках очікується уповільнення зростання відповідно до 5% і 4%, передає Інтерфакс-Україна.
Фонд, який ще минулого року відмовлявся від макропрогнозу України навіть на наступний рік, тепер очікує скорочення інфляції з 26,6% минулого року до 20% цього року, 12,5% - 2024 та 8% - 2025 з виходом на встановлений Нацбанком цільовий рівень у 5% у 2027 році.
Передбачається, що фіскальний дефіцит (без урахування грантів) після зростання з 26,5% ВВП минулого року до 28,2% ВВП у цьому наступному скоротиться до 21,7% ВВП, 2025 - до 12,1% ВВП, а 2027 року - до 4,6% ВВП.
Згідно з програмою, зовнішнього фінансування буде достатнього для покриття такого дефіциту та негативного сальдо поточного рахунку, і міжнародні резерви України зростуть цього року з $28,5 млрд до $29,6 млрд, наступного - до $32,4 млрд, у 2025 - до $35,6 млрд, а 2027 - до $44,6 млрд.
Нарешті, валовий держборг України після зростання з 50,4% ВВП до 81,7% ВВП минулого року, до 98,3% ВВП - цього року і до 105% ВВП - 2024 року почне скорочуватися, 2025 - до 104,1% ВВП і опуститься до 100,2% ВВП 2027 року, йдеться у матеріалах МВФ.
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