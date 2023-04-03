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"Є лише один шлях, щоб уникнути критики: нічого не робити, нічого не говорити і бути ніким"
Арістотель
Україна погодить податкове законодавство з нормами ЄС, - Меморандум із МВФ
Українська влада у листі про наміри до керівництва МВФ (Меморандумі) зобов'язалася узгодити податкове законодавство з нормами Європейського Союзу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Меморандум із МВФ.
"Ми визначимо до кінця вересня 2023 року додаткові заходи щодо отримання доходів, які мають бути реалізовані у 2023 році, зосередивши увагу на тих, які можуть бути інтегровані у прогнози доходів бюджету на 2024 рік (наприклад, узгодження податків із директивами ЄС)", - йдеться у документі.
Влада також підтвердила намір ухвалити закон, який з 1 липня 2023 року скасує 2%-й податок і дозволить відновити податкові перевірки.
"Закон усуне особливості застосування спрощеного режиму оподаткування платниками податків за єдиним податком у розмірі 2% та відновить довоєнний режим для цих платників податків з 1 липня 2023 року та аудиторські перевірки", - йдеться у меморандумі.
Ще одним компонентом закону буде відновлення відповідальності за невикористання контрольно-касової техніки у торгових точках з 1 липня.
Меморандум із МВФ підписали президент України Володимир Зеленський, прем'єр-міністр Денис Шмигаль, міністр фінансів Сергій Марченко та голова НБУ Андрій Пишний.
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