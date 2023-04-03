Фінансові новини
- |
- 03.04.23
- |
- 15:37
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Україна реформує систему пенсійного та соціального забезпечення, - Меморандум із МВФ
07:06 03.04.2023 |
Українська влада в листі про наміри до керівництва МВФ (Меморандумі) зобов'язалася реформувати систему пенсійного та соціального забезпечення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Меморандум із МВФ.
"Ми зробимо суттєві зміни в системах пенсійного та соціального забезпечення після комплексних реформ у соціальній політиці", - йдеться в документі.
Реформи включатимуть покращення адресності та перевірки потреби соціальної допомоги відповідно до концепції соціальної політики.
"У міру скорочення витрат на оборону ми будемо прагнути направити ресурси на витрати на відновлення та реконструкцію, а також мережу соціального захисту для задоволення повоєнних потреб суспільства та вразливі верстви населення", - наголошується у Меморандумі.
Меморандум із МВФ підписали президент України Володимир Зеленський, прем'єр-міністр Денис Шмигаль, міністр фінансів Сергій Марченко та голова НБУ Андрій Пишний. Він містить добровільні зобов'язання влади країни здійснити певні кроки.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|МВФ опублікував нові структурні маяки: 19 умов, за яких Україна отримає $15,6 млрд
|Україна пообіцяла МВФ повернути обовʼязкове декларування активів чиновників
|Повернення до плаваючого курсу гривні до долара: у Меморандумі з МВФ прописали цілі
|Прокуратура закрила справу Татарова після початку повномасштабної війни
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Український бізнес у березні 2023 року продовжив поліпшувати очікування щодо своєї економічної діяльності
|В Україні стартував відбір проєктів термомодернізації інфраструктури на 100 млн євро
|Нафта зростає, оскільки несподіване скорочення видобутку ОПЕК+ сколихнуло ринки
|Вартість великоднього кошика в Україні зросла майже на 25%
|МВФ опублікував нові структурні маяки: 19 умов, за яких Україна отримає $15,6 млрд
|ЄК розширить цінову «стелю» на газ на всі хаби ЄС, а не лише на TTF
Бізнес
|HP представила ноутбуки Omen з чипами Intel та AMD, графікою GeForce RTX 40 за ціною від $1300
|Польський IT-гігант Euvic Group придбав українську компанію Exoft
|AeroVironment презентувала оновлену версію дрона-камікадзе Switchblade 300 з вагою менше ніж 2.3 кг і часом польоту понад 20 хвилин
|Lenovo закриває лінійку ігрових смартфонів Legion
|Pepsi представила новий логотип
|Redmi Note 12 Turbo - Snapdragon 7+ Gen 2, 120-Гц дисплей OLED, до 1 ТБ пам'яті та 64-МП камера з OIS за ціною від $290
|З 1 січня 2024 року ігровий сервіс Steam припинить роботу на операційних системах Windows 7, 8 і 8.1