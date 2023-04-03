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Україна реформує систему пенсійного та соціального забезпечення, - Меморандум із МВФ

07:06 03.04.2023 |

Економіка

 


Українська влада в листі про наміри до керівництва МВФ (Меморандумі) зобов'язалася реформувати систему пенсійного та соціального забезпечення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Меморандум із МВФ.

"Ми зробимо суттєві зміни в системах пенсійного та соціального забезпечення після комплексних реформ у соціальній політиці", - йдеться в документі.

Реформи включатимуть покращення адресності та перевірки потреби соціальної допомоги відповідно до концепції соціальної політики.

"У міру скорочення витрат на оборону ми будемо прагнути направити ресурси на витрати на відновлення та реконструкцію, а також мережу соціального захисту для задоволення повоєнних потреб суспільства та вразливі верстви населення", - наголошується у Меморандумі.

Меморандум із МВФ підписали президент України Володимир Зеленський, прем'єр-міністр Денис Шмигаль, міністр фінансів Сергій Марченко та голова НБУ Андрій Пишний. Він містить добровільні зобов'язання влади країни здійснити певні кроки.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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