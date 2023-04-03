Уряд у Меморандумі з МВФ заявив про необхідність підняти тарифи на газ та електроенергію

Українська влада в листі про наміри до керівництва МВФ (Меморандумі) заявила про плани підвищити тарифи на газ та електроенергію. Терміни поки що не визначено.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Меморандум із МВФ.

"Ми твердо віддані реалізації своєчасної та амбітної програми реформ, спрямованих на вирішення давніх структурних проблем в енергетичному секторі, які посилилися війною", - йдеться у документі.

Після закінчення війни для цього, зокрема, буде потрібно відновлення та посилення конкуренції на оптовому та роздрібному ринках газу, зазначається у Меморандумі.

"Крім того, забезпечення стійкості системи та зниження квазіфіскальних зобов'язань потребуватиме поступового збільшення газу та тарифів на електроенергію для відшкодування витрат при виділенні адекватних та цільових ресурсів для захисту вразливих домогосподарств", - заявила влада України.

Як зазначається в Меморандумі, безпосереднім пріоритетом має бути стримування несприятливого впливу війни на сектор. Це передбачає забезпечення того, що достатні ресурси можуть бути спрямовані на основні великі підприємства з державною участю.

"У короткостроковій перспективі меню варіантів включає підвищення тарифів, забезпечення зовнішнього фінансування або прозору та виняткову пряму підтримку бюджету", - йдеться у документі.

Нагадаємо, Меморандум із МВФ підписали президент України Володимир Зеленський, прем'єр-міністр Денис Шмигаль, міністр фінансів Сергій Марченко та голова НБУ Андрій Пишний. Він містить добровільні зобов'язання влади країни здійснити певні кроки.