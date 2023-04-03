Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Україна припинить фінансувати дефіцит бюджету за рахунок «друкарського верстата», - Меморандум із МВФ

07:03 03.04.2023 |

Економіка

 

Українська влада в листі про наміри до керівництва МВФ (Меморандумі) зобов'язалася не використати незабезпечену емісію гривні для фінансування дефіциту бюджету у 2023 році.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Меморандум із МВФ.

"Ми віддані відмові від грошового фінансування... Ми зобов'язуємось ліквідувати його у 2023 році", - йдеться у документі.

Як зазначається у документі, грошове фінансування дефіциту несе значні ризики цінової стабільності. 2022 року його обсяг становив 400 млрд гривень.

Якщо виникнуть несподівані критичні потреби у фінансуванні чи затримки у зовнішніх виплатах, українська влада має намір розглянути додаткові заходи, такі як зняття надлишкових державних депозитів, а також запозичення додаткових коштів на ринку державного боргу.

"Ми будемо вимагати грошове фінансування у НБУ тільки в крайньому випадку і в строго обмежених обсягах", - йдеться в меморандумі.

Меморандум із МВФ підписали президент України Володимир Зеленський, прем'єр-міністр Денис Шмигаль, міністр фінансів Сергій Марченко та голова НБУ Андрій Пишний. Він містить добровільні зобов'язання влади країни здійснити певні кроки.
За матеріалами: РБК-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 39,7373
  0,0439
 0,11

Курс обміну валют на сьогодні, 10:10
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,3103  0,11 0,29 38,0400  0,10 0,26
EUR 40,1727  0,17 0,41 41,0815  0,14 0,34

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9325  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес