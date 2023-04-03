Україна припинить фінансувати дефіцит бюджету за рахунок «друкарського верстата», - Меморандум із МВФ

Українська влада в листі про наміри до керівництва МВФ (Меморандумі) зобов'язалася не використати незабезпечену емісію гривні для фінансування дефіциту бюджету у 2023 році.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Меморандум із МВФ.

"Ми віддані відмові від грошового фінансування... Ми зобов'язуємось ліквідувати його у 2023 році", - йдеться у документі.

Як зазначається у документі, грошове фінансування дефіциту несе значні ризики цінової стабільності. 2022 року його обсяг становив 400 млрд гривень.

Якщо виникнуть несподівані критичні потреби у фінансуванні чи затримки у зовнішніх виплатах, українська влада має намір розглянути додаткові заходи, такі як зняття надлишкових державних депозитів, а також запозичення додаткових коштів на ринку державного боргу.

"Ми будемо вимагати грошове фінансування у НБУ тільки в крайньому випадку і в строго обмежених обсягах", - йдеться в меморандумі.

Меморандум із МВФ підписали президент України Володимир Зеленський, прем'єр-міністр Денис Шмигаль, міністр фінансів Сергій Марченко та голова НБУ Андрій Пишний. Він містить добровільні зобов'язання влади країни здійснити певні кроки.