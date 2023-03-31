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АНАЛІТИКА

Борг населення за комуналку зріс за рік на 40 мільярдів, – міністерство

15:54 31.03.2023 |

Економіка

 

Заборгованість українців за комуналку у 2022 році зріс орієнтовно на 40,5 млрд гривень.

Про це повідомили у Міністерстві розвитку громад, територій та інфраструктури, уточнивши, що фактична сума заборгованості вища, оскільки через війну точні дані оцінити поки що неможливо, пише "Слово і діло".

У міністерстві пояснили , що до повномасштабної війни дані щодо боргів населення за комуналку надавав Держстату, але після введення воєнного стану інформація перестала публікуватися. Тепер міністерство самостійно моніторить заборгованість населення за комуналку, але у перші місяці війни це було складно, тому інформація має "фрагментарний характер".

"Крім того, враховуючи, що послуга з управління багатоквартирним будинком не є регульованою, моніторинг цін та заборгованості населення здійснюється за окремими (найбільшими) суб'єктами господарювання, тому надана інформація є репрезентативною вибіркою та не відображає загальний обсяг заборгованості по Україні", - додали у міністерстві.

Таким чином, за наявними даними, станом на 1 січня 2023 року борг зріс на 40,45 млрдг ривень - без урахування тимчасово окупованих територій Криму, Донецької, Луганської, Харківської та Херсонської областей. Тобто фактична сума заборгованості набагато вища.

Сума заборгованості включає:

* 28,35 млрд гривень боргу за постачання тепла та гарячої води;
* 7,09 млрд гривень - за централізоване водопостачання та водовідведення;
* 1,38 млрд гривень - за поводження з відходами;
* 3,64 млрд гривень - за управління багатоквартирним будинком.

Як повідомлялося, за даними Держстату, заборгованість населення з оплати за житлово-комунальні послуги станом на кінець 2021 року становила 81,6 млрд грн.

Станом на кінець 2021 року заборгованість населення становила:

* зі сплати за постачання та розподіл природного газу - 33,8 млрд грн;
* за постачання теплової енергії та гарячої води - 26,6 млрд грн;
* за постачання та розподіл електричної енергії - 7,7 млрд грн;
* за централізоване водопостачання та водовідведення - 6,4 млрд грн;
* за управління багатоквартирним будинком - 5,6 млрд грн;
* за надання послуг із вивезення побутових відходів - 1,3 млрд грн.

Заборгованість населення з оплати житлово-комунальних послуг за підсумками 2020 року становила 67,5 млрд грн (без урахування електроенергії).

Нагадаємо, Верховна Рада на період дії воєнного стану заборонила примусове стягнення заборгованості за житлово-комунальні послуги.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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