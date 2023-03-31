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АНАЛІТИКА

Україна може повернутися до довоєнного рівня життя і доходів через 5-7 років - Свириденко

10:17 31.03.2023 |

Економіка

 

Україні для повернення до довоєнної якості життя і доходів може знадобитися п'ять-сім років, цей термін залежатиме від доступу до структурних фондів ЄС та інвестицій, вважає перший віцепрем'єр - міністр економіки Юлія Свириденко.

"Але, звісно, якщо в нас є інвестиції розміром $50-70 млрд (на рік), то ми можемо зростати на 7% щорічно і, звичайно, ми цей час відновлення пройдемо швидше", - сказала вона в організованих медіахолдингом NV "Діалогах про бізнес" у Києві в четвер.

Свириденко нагадала, що минулого року українська економіка скоротилася приблизно на 30%, а цього року уряд очікує її зростання на 1%.

Також перший віцепрем'єр-міністр зазначила, що для відновлення України важливо, щоб повернулася більшість із 7 млн громадян, які виїхали.

За її словами, попередні оцінки свідчать, що планують повертатися приблизно 70%, але багато хто не приїде до завершення воєнних дій.

Свириденко наголосила, що для повернення біженців або залучення мігрантів з інших країн потрібно закрити питання безпеки, а також гарантувати гідну роботу й зарплату. Вона уточнила, що уряд поки що не працює над предметною програмою, яка стосується повернення населення.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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