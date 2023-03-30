Кабмін розширив програму грантів та кредити 5-7-9% на бізнес із прифронтових районів

Кабінет міністрів схвалив надання грантів бізнесу з територій можливих бойових дій та деокупованих територій. Про це повідомляє пресслужба Мінреінтеграції.

До прикладу, до таких територій належить значна частина Харківської області, але там не припиняється економічна та бізнес-активність, пояснюють у міністерстві.

Обмеження на подання заявки на гранти передбачені лише для підприємців, які ведуть бізнес на тимчасово окупованих територіях або в зоні активних бойових дій, для яких не визначено дату завершення окупації, згідно з наказом Мінреінтеграції.

Ухвалені зміни стосуються державних програм з надання мікрогрантів на створення чи розвиток власного бізнесу, садівництва, ягідництва та виноградарства, тепличного господарства.

Також Кабмін затвердив порядок надання грантів учасникам бойових дій, особам з інвалідністю внаслідок війни та членам їх сімей.

Залежно від кількості найманих працівників ветерани зможуть отримати грантові кошти від 250 000 грн до 1 млн грн.

Додатково Кабмін дозволив підприємцям із територій можливих бойових дій та деокупованих територій брати участь у державній програмі "Доступні кредити 5-7-9%", повідомляється на урядовому порталі.

Доступ прифронтового бізнесу до програм сприятиме їхньому економічному відродженню та працевлаштуванню внутрішніх переселенців та місцевих жителів, впевнені в уряді.