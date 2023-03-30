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Шмигаль розповів про вісім напрямів розвитку ветеранської політики в Україні
18:56 30.03.2023 |
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль розповів про вісім напрямів розвитку ветеранської політики в Україні.
"Одним із ключових завдань, які визначив уряд на цей рік, буде формування цілісної та комплексної ветеранської політики. Як суспільство, як нація, як держава ми завжди будемо в боргу перед героями, які захищають свободу та незалежність України. Працюємо над тим, щоб створити гідні умови для адаптації, реабілітації, розвитку та добробуту ветеранів російсько-української війни", - сказав Шмигаль на засіданні уряду в четвер.
За словами прем'єра, уряд уже починає затвердження низки стратегій, нормативних документів і запускає програми, в основі яких лежить новий підхід у сфері ветеранської політики.
"Загалом можна виділити вісім основних рамкових завдань, які стоять перед нами. Перше - це адаптація військовослужбовців до цивільного життя. Відповідна стратегія вже напрацьована. Головна ідея - перехід від військової служби до цивільного життя має бути максимально комфортним для наших захисників", - сказав він.
Другий напрям - медичні послуги та психологічна підтримка. "Розпочинаємо велику реформу медико-соціальних експертних комісій та військово-лікарських комісій. Не має бути черг, незрозумілих довідок та бігання між кабінетами. (...) Усі терміни з розслідування обставин поранення будуть скорочені. Кількість штатних і гарнізонних військово-лікарських комісій буде суттєво збільшено. Максимально цифровізуємо всі погодження. Пілотні проєкти вже запустили, і оновлені підходи цьогоріч мають запрацювати в усій країні", - заявив Шмигаль.
Третє завдання урядової стратегії - це економічні можливості для ветеранів, зокрема розширення програми "Ветеранський бізнес".
Четвертий напрям - розвиток цифрового проєкту "єВетеран" і послуг для ветеранів у центрах надання адміністративний послуг.
П'ятий напрям - пільгове іпотечне кредитування для захисників і захисниць України.
Шостий напрям - це інститут помічника ветерана, в основу діяльності якого буде покладено принцип індивідуального підходу, який полягає у виявленні та вирішенні проблем кожного окремого захисника. "Це допомога з усіх питань. Отримання медичної допомоги, реабілітації, консультації щодо отримання документів чи пільг, отримання освітніх послуг, допомога в працевлаштуванні, взаємодія з різними службами для швидкого та комфортного вирішення всіх питань чи проблем", - наголосив глава уряду.
Сьомий напрям - створення сервісних офісів у справах ветеранів, основними завданнями яких буде координація роботи, взаємодія з місцевою владою для підтримки ветеранів, узагальнення потреб, реалізація державної політики у сферах соціального та правового захисту ветеранів війни та членів їхніх сімей. "Такі офіси будуть створені в усій країні. Будемо долучати громади та міжнародних партнерів для ефективної організації роботи та належного фінансування", - розповів прем'єр.
Восьмий напрям - вшанування подвигу ветеранів на рівні держави, громади та всього суспільства, повідомив Шмигаль.
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