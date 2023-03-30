Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Кабмін спростив імпорт рацій та комплектуючих для виробництва зброї

18:53 30.03.2023 |

Економіка

 

Кабінет міністрів спростив процедуру ввезення низки товарів подвійного призначення, необхідних для забезпечення відсічі агресору чи в якості комплектуючих для виробників українського озброєння.

Відповідні зміни до Переліку товарів військового призначення та подвійного використання, імпорт яких не підлягає державному контролю, уряд ухвалив з доопрацюванням на засіданні 30 березня, повідомляє пресслужба Мінекономіки.

"Сьогоднішнім рішенням ми суттєво збільшуємо можливості для імпорту та розширюємо коло імпортерів товарів подвійного призначення, необхідних для забезпечення обороноздатності нашої держави, зокрема суттєво розширено перелік товарів подвійного використання, які можуть ввозитися в Україну без процедур експортного контролю", - зазначила очільниця міністерства Юлія Свириденко.

За її словами, до таких товарів додано системи зв'язку, телеметричне обладнання, системи захисту інформації, а також відповідне програмне забезпечення і технології.

Як повідомлялося, 14 лютого Кабмін своїм рішенням спростив ввезення в Україну товарів військового та подвійного призначення, скасувавши необхідність отримання дозволу Держслужби експортного контролю на ввезення БпЛА, їх комплектуючих, засобів керування, камер, прилади нічного та телевізійного бачення, оптичних прицілів для зброї, глушників, з'ємних обойм, технологій для розроблення, виробництва, ремонту виробів воєнного призначення.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 39,7812
  0,0823
 0,21

Курс обміну валют на сьогодні, 10:30
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,3887  0,09 0,24 38,1567  0,10 0,27
EUR 40,2207  0,01 0,01 41,1530  0,08 0,18

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9325  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес