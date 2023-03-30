Кому належить гральний бізнес в Україні: у третини компаній іноземні бенефіціари

Понад третина компаній, які мають дозволи на гральний бізнес в Україні, належать іноземним бенефіціарам, свідчить аналіз компанії YouControl.

Ліцензований гральний бізнес в Україні у 2021-2022 роках налічував 57 компанії (зараз - 53, тому що чотири компанії недавно потрапили під санкції). Виявилося, що бенефіціарами 20 з них є резиденти інших держав.

Серед них є великі міжнародні компанії, такі як австрійський розробник та виробник гральних автоматів Novomatic AG (ТОВ "ХТЛ Україна"), чеська група SYNOT Group (ТОВ "Ройал"), нідерландський постачальник рішень для онлайн-казино Stakelogic (ТОВ "Стейклоджік Україна"), канадська iGaming NSUS Group (бренд GGpoker, ТОВ "НСУС Юа").

Естонській компанії Bombay Group OU належить ТОВ "Бомбей Київ", а міжнародний розробник ігор Pragmatic Play контролює ТОВ "Прагматік Плей Україна".

Кілька компаній, які потрапили в дослідження, недавно позбулися ліцензій, тому що правоохоронці виявили у них зв'язки з державою-агресором. Серед них ТОВ "Твоя Беттінгова Компанія" (1XBET), ТОВ "Плей Фан Інвестмент" (Фан Спорт), ТОВ "Джокер ЮА" (онлайн-казино Joker), ТОВ "Альфагейм" (онлайн-казино Gold Cup).

Водночас у ліцензійних переліках все ще присутні дві компанії, що можуть мати стосунок до російської групи VS Energy. Це ТОВ "Казино Прем'єр Палац" та ТОВ "Гральний Клуб Лорд".

Аналіз YouControl також показав кілька гральних мереж, які належать одним власникам (хоча й не іноземним).

Наприклад, є чотири компанії, що працюють під брендами FIRST CASINO, 1CASINO та F, належать підприємцям Сергію Бєліку та Артему Юшкову. Останньому належить ще одна компанія, яка є оператором мережі гральних автоматів під брендом FIRST RAY.

Група компаній Favbet Андрія Матюхи має три ліцензії, і донедавна бізнесмен був засновником ще однієї компанії "Білліонаре Казіно Компані" з ліцензією на казино Billionaire 1.

Співвласник ТОВ "Лімон" (онлайн-казино ChampionCasino) Руслан Дроздов свого часу був партнером в іншій гральній компанії ТОВ "Ассет Груп".