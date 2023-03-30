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АНАЛІТИКА

Норвегія подарує Україні 12 дизель-поїздів

 

Норвегія має намір подарувати Україні 12 дизель-поїздів, про які попросив Київ.

Цю інформацію виданню Nettavisen підтвердив норвезький міністр транспорту Йон-Івар Нігорд, повідомляє "Європейська правда".

У коментарі виданню міністр уточнив терміни передачі потягів.

"Напевно, до літа ми можемо відправити чотири з них, а протягом року, можливо, ще вісім", - сказав він.

За його словами, цей транспорт абсолютно необхідний Україні. "Вони перебувають у стані війни, і потрібно транспортувати багато матеріалів, їжі та цивільної допомоги", - пояснив міністр.

Потяги, які поїдуть з Норвегії в Україну, не нові: їм 40 років. Проте Україна сама попросила про таку підтримку, пише видання.

За словами Нігорда, витрати, пов'язані з їх транспортуванням і підготовкою, складуть 10-12 мільйонів норвезьких крон (приблизно 1 млн євро).

Уряд Норвегії надає Україні різноманітну підтримку від початку повномасштабного вторгнення.

У березні стало відомо, що Норвегія передає Україні ще два повністю укомплектованих взводи системи ППО NASAMS у співпраці зі Сполученими Штатами - на додачу до двох, які США передали раніше.

Уряд Норвегії на прохання ЄС і України також продовжив угоду з авіакомпанією SAS про перевезення українських пацієнтів до лікарень Європи до 31 серпня.
Ключові теги: Норвегія
 

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