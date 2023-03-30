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Норвегія подарує Україні 12 дизель-поїздів
12:55 30.03.2023 |
Норвегія має намір подарувати Україні 12 дизель-поїздів, про які попросив Київ.
Цю інформацію виданню Nettavisen підтвердив норвезький міністр транспорту Йон-Івар Нігорд, повідомляє "Європейська правда".
У коментарі виданню міністр уточнив терміни передачі потягів.
"Напевно, до літа ми можемо відправити чотири з них, а протягом року, можливо, ще вісім", - сказав він.
За його словами, цей транспорт абсолютно необхідний Україні. "Вони перебувають у стані війни, і потрібно транспортувати багато матеріалів, їжі та цивільної допомоги", - пояснив міністр.
Потяги, які поїдуть з Норвегії в Україну, не нові: їм 40 років. Проте Україна сама попросила про таку підтримку, пише видання.
За словами Нігорда, витрати, пов'язані з їх транспортуванням і підготовкою, складуть 10-12 мільйонів норвезьких крон (приблизно 1 млн євро).
Уряд Норвегії надає Україні різноманітну підтримку від початку повномасштабного вторгнення.
У березні стало відомо, що Норвегія передає Україні ще два повністю укомплектованих взводи системи ППО NASAMS у співпраці зі Сполученими Штатами - на додачу до двох, які США передали раніше.
Уряд Норвегії на прохання ЄС і України також продовжив угоду з авіакомпанією SAS про перевезення українських пацієнтів до лікарень Європи до 31 серпня.
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