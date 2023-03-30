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Зниження ПДВ на паливо було помилкою, його повернуть на рівень 20%, - Гетманцев
10:57 30.03.2023 |
Зниження податку на додану вартість (ПДВ) на паливо після початку війни до 7% було помилковим рішенням, і з липня його повернуть на колишній рівень 20%.
Про це в інтерв'ю РБК-Україна заявив голова фінансового комітету Верховної ради Данило Гетманцев.
"Згадайте рішення початку 2022 року про відміну акцизу та зменшення ставки ПДВ до 7% на паливо. Воно призвело до виходу ринку в білу? Ні! Нелегальні бочки виросли як гриби після дощу", - заявив депутат від "Слуги народу".
За його словами, з 1 липня ПДВ на паливо відновиться до довоєнних ставок, які були на рівні 20%. "Я вважаю, що зниження цих ставок було величезною помилкою. Це абсолютно ніяк не вплинуло на ціну палива. Це лише вплинуло на заробіток трейдерів", - додав Гетманцев.
Нагадаємо, восени 2022 року було частково повернуто акцизи на бензин, дизельне пальне та автогаз, скасовані навесні 2022 року. Закон передбачає дію ставки ПДВ на рівні 7% до 1 липня 2023 року.
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