Україна спільно з німецьким бізнесом розвиватимуть «зелені» проєкти

Міністерство енергетики України і Німецька східна бізнес-асоціація підписали меморандум про співпрацю в напрямку забезпечення стабільної роботи енергетичного сектору України, а також розбудови сталої та стійкої енергетичної системи майбутнього.

Про це повідомляє Міністерство енергетики, передає Укрінформ.

Меморандум передбачає обмін досвідом між сторонами у прискоренні переходу до "зеленої" енергетики, реалізацію регулярних спільних форматів співпраці з питань інтеграції енергетичного ринку України з європейським, а також підтримку "зеленого" відновлення в межах спільної реалізації пілотних проєктів енергетичної реконструкції в Україні за рахунок інвестицій німецького бізнесу.

Міністр енергетики України Герман Галущенко під час зустрічі з представниками німецьких компаній, що входять до Німецької східної бізнес-асоціації (German Eastern Business Association), звернув увагу на значний потенціал для розвитку "зелених" технологій у межах відновлення і відбудови українського енергосектору.

«Відновлювана енергетика - це більше, ніж просто питання клімату. Це важлива частина майбутнього української енергосистеми, яка буде стійкою до військових викликів і відбудовуватиметься на принципах сталого розвитку. Інвестиції у цю галузь - це внесок в енергетичну безпеку всієї Європи», - зазначив Галущенко.

Як повідомлялось, гуманітарну допомогу енергетичному сектору вже надали 30 країн. Це 470 вантажів загальною вагою близько 6000 тонн. Її розподілено між 111 підприємствам енергетичного сектору.