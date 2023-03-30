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АНАЛІТИКА

Кабмін визначився з першими проєктами відновлення деокупованих міст

22:03 29.03.2023 |

Економіка, Україна

 

Кабінет міністрів визначив дати старту та перші проєкти комплексного відновлення на звільнених територіях. Про це повідомляється на урядовому порталі.

Попередньо обрано по одному населеному пункту у Київській, Сумській, Харківській, Херсонській, Чернігівській областях, у яких розпочнеться масштабне відновлення за принципом build back better (побудувати краще, ніж було).

"Йдеться не тільки про відновлення житла, а й лікарні, школи, сади, ЦНАПи, об'єкти культури тощо. Все має комплексно відновлюватися з урахуванням вимог безпеки та сучасних практик за принципом "краще, ніж було", - прокоментував прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Проєкти з відновлення реалізовуватимуться в рамках відповідного закону, ухваленого Верховною Радою та підписаного президентом Зеленським.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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