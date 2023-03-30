Кабмін визначився з першими проєктами відновлення деокупованих міст

Кабінет міністрів визначив дати старту та перші проєкти комплексного відновлення на звільнених територіях. Про це повідомляється на урядовому порталі.

Попередньо обрано по одному населеному пункту у Київській, Сумській, Харківській, Херсонській, Чернігівській областях, у яких розпочнеться масштабне відновлення за принципом build back better (побудувати краще, ніж було).

"Йдеться не тільки про відновлення житла, а й лікарні, школи, сади, ЦНАПи, об'єкти культури тощо. Все має комплексно відновлюватися з урахуванням вимог безпеки та сучасних практик за принципом "краще, ніж було", - прокоментував прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Проєкти з відновлення реалізовуватимуться в рамках відповідного закону, ухваленого Верховною Радою та підписаного президентом Зеленським.