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"Два найважливіших дні у житті: день, коли ми з'явились на світ, і день, коли зрозуміли навіщо"
Марк Твен
Кабмін визначився з першими проєктами відновлення деокупованих міст
Кабінет міністрів визначив дати старту та перші проєкти комплексного відновлення на звільнених територіях. Про це повідомляється на урядовому порталі.
Попередньо обрано по одному населеному пункту у Київській, Сумській, Харківській, Херсонській, Чернігівській областях, у яких розпочнеться масштабне відновлення за принципом build back better (побудувати краще, ніж було).
"Йдеться не тільки про відновлення житла, а й лікарні, школи, сади, ЦНАПи, об'єкти культури тощо. Все має комплексно відновлюватися з урахуванням вимог безпеки та сучасних практик за принципом "краще, ніж було", - прокоментував прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
Проєкти з відновлення реалізовуватимуться в рамках відповідного закону, ухваленого Верховною Радою та підписаного президентом Зеленським.
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