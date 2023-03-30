Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Україна отримала ще $1,25 мільярда грантової допомоги від США

 

Сьогодні, 29 березня, до державного бюджету України надійшли грантові кошти у розмірі $1,25 млрд від уряду США.

Як повідомляє пресслужба Міністерства фінансів, кошти надійшли через Цільовий фонд Світового банку, у рамках четвертого додаткового фінансування для Проєкту "Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні" (PEACE).

"Грантове фінансування буде спрямовано на забезпечення часткового відшкодування видатків держбюджету, зокрема на пенсійні виплати, підтримку окремих програм державної соціальної допомоги (допомоги для ВПО), забезпечення оплати праці працівників державних органів, співробітників ДСНС та працівників ЗВО", - зазначається у повідомленні.

Мінфін уточнює, що від початку повномасштабного вторгнення РФ, Україна отримала від США вже $15,5 млрд у формі грантів.

Як повідомлялося, 27 лютого Україна отримала перший транш у $1,25 млрд із нещодавно оголошеного США пакету допомоги на $2,5 млрд, які планується виділити в лютому та березні цього року.

28 березня Кабінет міністрів схвалив залучення другого гранту від США у розмірі $2,5 млрд через проєкт Міжнародного банку реконструкції та розвитку та Міжнародної асоціації розвитку.
За матеріалами: БізнесЦензор
Ключові теги: США
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 39,6989
  0,0878
 0,22

Курс обміну валют на вчора, 10:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,4781  0,30 0,81 38,2597  0,23 0,59
EUR 40,2266  0,12 0,30 41,2281  0,13 0,31

Міжбанківський ринок на вчора, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9325  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес