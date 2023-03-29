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Україна планує повернути довоєнні податки - Гетманцев
19:31 29.03.2023 |
В Україні планують із липня 2023 року повернути податки, які були до повномасштабної війни.
Як передає Укрінформ, про це в ефірі телемарафону «Єдині новини» повідомив голова комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.
Він пояснив, що в середньому на місяць держава збирає близько 80 млрд грн, а на війну витрачається близько 130 млрд грн. Тобто решта коштів надходить за рахунок запозичень, облігацій. Гетманцев підкреслив, що міжнародні партнери не дають грошей на безпеку та оборону, тому це ті гроші, які необхідно збирати всередині країни.
Що ж до конкретних рішень, які будуть втілені з липня 2023 року, то це скасування пільгового режиму у 2%, який було запроваджено навесні минулого року, відновлення документальних перевірок та відновлення відповідальності за невиконання податкових обов'язків.
"Ми вважаємо, що він (2% податку з обороту - ред.) відіграв свою роль і погоджуємося з МВФ, що його наразі треба відміняти з 1 липня. Крім того, це відновлення документальних перевірок та відновлення відповідальності за невиконання податкових обов'язків на тих територіях, де не ведуться воєнні дії. Цим податкова система і приводиться до тих правил, які існували в мирний час, до початку активної фази війни", - сказав Гетманцев.
Як повідомляв Укрінформ, 15 березня 2022 року Верховна Рада схвалила податкові стимули для бізнесу на час війни. Так, згідно із законом про внесення змін до Податкового кодексу України, на період дії воєнного стану сплачувати єдиний податок можуть не лише ФОПи-спрощенці, а й великі підприємства.
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