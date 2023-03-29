Уряд Німеччини запустив Платформу відновлення України

Уряд Німеччини запустив проєкт "Платформа відновлення України" для німецьких компаній, зацікавлених в участі у цьому процесі.

"Платформа відновлення України - це пропозиція Федерального уряду для неурядових організацій, що базуються в Німеччині, які хотіли б брати участь у відновленні України, зацікавлені в обміні ідеями з однодумцями або шукають партнерів для співпраці. Платформа також доступна українським і міжнародним партнерам", - повідомляється на сайті платформи.

На цьому ресурсі буде представлено інформацію про можливості участі у відновленні, про фінансування та заплановані заходи. Водночас наголошується, що проєкт не здійснює фінансової підтримки, не об'єднує і не узгоджує пропозиції допомоги або пожертвувань.

"Платформа відновлення пропонує можливості для нетворкінгу на європейському рівні, обміну найкращими практиками та контактами. Інвестування в Україну - значить робити внесок в об'єднану Європу", - прокоментував створення ресурсу посол України у ФРН Олексій Макеєв, слова якого наведено в повідомленні.