Україна щомісяця витрачає на воєнну кампанію ₴130 мільярдів

Зараз необхідно створити умови для фінансування військового бюджету, адже доходи України складають 80 млрд грн, а на військову кампанію витрачається 130 млрд грн у місяць.

Про це повідомляє Європейська бізнес асоціація за результатами зустрічі з міністром фінансів Сергієм Марченком, передає Укрінформ.

«Ключова задача - створити умови для фінансування військового бюджету (адже наразі держбюджет отримує 80 млрд грн доходів, а на військову кампанію витрачається 130 млрд грн в місяць). У ВРУ вже підтримано зміни до державного бюджету, якими збільшено видатки на військові потреби», - йдеться в повідомленні.

Марченко нагадав, що Світовий банк вже оприлюднив нове дослідження щодо збитків і втрат, яких зазнала економіка України. Зокрема, наразі наша держава потребує для відновлення та реконструкції до 411 млрд доларів.

«Ключовими напрямками відновлення будуть - енергетична інфраструктура, розмінування, питання втраченого чи пошкодженого житла громадян, питання соціальної інфраструктури (школи, лікарні тощо), створення умов для розвитку бізнесу в Україні (кредитні та грантові програми, страхування військових ризиків тощо)», - додали в ЄБА.

Як повідомлялось, 21 березня Верховна Рада ухвалила закон, який передбачає збільшення видатків державного бюджету на 537,2 млрд грн; з них 96,5% спрямовуються на сектор національної безпеки і оборони.