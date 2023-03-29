Фінансові новини
- |
- 29.03.23
- |
- 19:03
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Україна щомісяця витрачає на воєнну кампанію ₴130 мільярдів
16:35 29.03.2023 |
Зараз необхідно створити умови для фінансування військового бюджету, адже доходи України складають 80 млрд грн, а на військову кампанію витрачається 130 млрд грн у місяць.
Про це повідомляє Європейська бізнес асоціація за результатами зустрічі з міністром фінансів Сергієм Марченком, передає Укрінформ.
«Ключова задача - створити умови для фінансування військового бюджету (адже наразі держбюджет отримує 80 млрд грн доходів, а на військову кампанію витрачається 130 млрд грн в місяць). У ВРУ вже підтримано зміни до державного бюджету, якими збільшено видатки на військові потреби», - йдеться в повідомленні.
Марченко нагадав, що Світовий банк вже оприлюднив нове дослідження щодо збитків і втрат, яких зазнала економіка України. Зокрема, наразі наша держава потребує для відновлення та реконструкції до 411 млрд доларів.
«Ключовими напрямками відновлення будуть - енергетична інфраструктура, розмінування, питання втраченого чи пошкодженого житла громадян, питання соціальної інфраструктури (школи, лікарні тощо), створення умов для розвитку бізнесу в Україні (кредитні та грантові програми, страхування військових ризиків тощо)», - додали в ЄБА.
Як повідомлялось, 21 березня Верховна Рада ухвалила закон, який передбачає збільшення видатків державного бюджету на 537,2 млрд грн; з них 96,5% спрямовуються на сектор національної безпеки і оборони.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Чому ордер на арешт Путіна видали саме за підозрою у депортації українських дітей
|Держдеп США підтримав «гібридний трибунал» щодо злочину агресії, проти якого виступає Україна
|Путін розмістить тактичну ядерну зброю у Білорусі. Чим це загрожує Україні та світу
|G7 погодилася на відстрочення боргових виплат Україною протягом дії програми МВФ
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Уряд Німеччини запустив Платформу відновлення України
|Галущенко хоче отримувати половину електроенергії від АЕС, а решту 50% – з відновлюваних джерел
|Надія на тепло: попит на ДП залишається низьким
|ЄС збільшив імпортну потужність для електроенергії з України на 20%
|ФДМ сподівається відновити велику приватизацію у II-III кв.-2023
|Україна щомісяця витрачає на воєнну кампанію ₴130 мільярдів
Бізнес
|Топменеджер Nvidia: у криптовалют немає жодної цінності
|Вартість компанії Twitter під керівництвом Маска впала більш ніж удвічі
|У SpaceX проблеми зі Starlink v2 Mini — частину супутників знімуть з орбіти
|Nokia стала резидентом Дія.City
|Маск спростував мільярдні інвестиції Саудівської Аравії та ОАЕ в SpaceX
|Huawei Mate X3 - Snapdragon 8+ Gen 1, до 1 ТБ пам'яті, камера XMAGE, два 120-Гц OLED-екрани, IPX8 та новий шарнір за ціною від $1900
|Розробники Senua's Saga: Hellblade II представили надреалістичну лицьову анімацію своєї гри