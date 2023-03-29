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Пенсійний фонд запустив можливість купувати страховий стаж
16:29 29.03.2023 |
Пенсійний фонд у середу, 29 березня, запустив на своєму порталі механізм добровільних страхових внесків, який дозволяє купувати страховий стаж для майбутньої пенсії чи збільшувати її розмір.
"Сьогодні на порталі Пенсійного фонду з'явився дуже простий інструмент, який дозволяє за декілька кліків зробити страховий внесок", - розповіла на брифінгу заступниця керівника Офісу Президента України Юлія Соколовська.
За її словами, механізм може зацікавити декілька категорій осіб:
→ людей, які зараз заробляють за кордоном, але хотіли б отримувати пенсію в Україні;
→ осіб передпенсійного віку, яким не вистачає стажу для пенсії;
→ працівників з низькими офіційними доходами, які шляхом добровільних внесків можуть збільшити майбутню пенсію.
Для добровільного страхування потрібно укласти типовий договір з Пенсійним фондом за допомогою електронного підпису, Дія.Підпису або системи GOV.ID.
Людина самостійно може визначити тривалість, періодичність та розмір страхових внесків.
Інформація про сплату внесків не потребує жодних звітів.
Суми сплачених страхових внесків зараховуються за місяць, у якому гроші потрапили на рахунок Пенсійного фонду України. Для незастрахованих осіб цей місяць буде зараховано до страхового стажу, для застрахованих - буде збільшено зарплату для обчислення пенсії.
"Якщо за договором за певний місяць сплачено, наприклад, 2 000 гривень, то для застрахованої особи місячний заробіток, який буде враховано під час обчислення пенсії, збільшиться на понад 9 000 гривень. Фактично кожні 100 гривень добровільно сплаченого внеску збільшують місячну зарплату, яка буде врахована для призначення пенсії, майже на 455 гривень", - заявив фонд.
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