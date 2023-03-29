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Ставка капіталізації житлової нерухомості в Україні становила у березні 8,7%
15:51 29.03.2023 |
Ставка капіталізації щодо об'єктів житлової нерухомості у березні поточного року становила 8,7%, повідомила директор Private Investors Union Олена Помазан агентству "Інтерфакс-Україна".
"Ми назвали цей показник індексом послів української нерухомості, він розрахований шляхом незалежного опитування компанією Private Investors Union професіоналів, які здійснили угоди з нерухомості у березні 2023 року. Надалі цей індекс розраховуватимуть щокварталу", - повідомила Помазан.
Свої дані для розрахунку індексу амбасадорів української нерухомості надали, зокрема, члени Асоціації спеціалістів з нерухомості (ріелторів) України (АФНУ).
"Ставка капіталізації розрахована за ринковими угодами, здійсненими контрагентами, які володіли необхідною інформацією та укладали угоди на конкурентних засадах", - наголосила Помазан.
Зокрема, за результатами реальних операцій у Києві середня ставка капіталізації щодо житлової нерухомості становила 4,6%, у Чернівцях - 7,1%, у Львові - 9,3%, у Рівному - 9,8%.
За торговою нерухомістю (формат магазини біля дому) середня ставка капіталізації у Києві - 5%, Львові - 7,1%, Рівному - 7,2%.
Експерт ринку нерухомості зазначила, що у ставці капіталізації сконцентровано інформацію про ризики, очікувану дохідність та цінність об'єктів.
Один із способів розрахунку ставки капіталізації - співвідношення орендної плати та вартості об'єкта нерухомості. Ставка капіталізації (yield або factor у термінології інших країн) у розвинених країнах публікується об'єднаннями учасників ринку (наприклад, NAREIT, NСREIF у США) та професійними консультантами. Брокери використовують термін "ставка капіталізації" або його аналог для формулювання ціннісних пропозицій клієнтам.
"Логіка більшої ставки капіталізації у Західній Україні, ніж у Києві, підтверджує здоровий глузд проведеного нами незалежного розрахунку", - зазначила Помазан.
Вона наголосила, що в Україні найчастіше використовується показник "термін окупності". З погляду практики розрахунку цей показник є зворотним до ставки капіталізації.
"Але глибинний зміст терміну окупності, прийнятого в нерухомості в Україні, і ставки капіталізації суттєво відрізняються з погляду підходу. Відрізняється вектор: або зосередженість у минулому, або спрямованість у майбутнє. Ставка капіталізації ілюструє нерозривний зв'язок ризику та прибутковості - те, що довів нобелівський лауреат Гаррі Марковіц для інвестиційних портфелів", - додала Помазан.
Експерт зазначила, що ставка капіталізації дозволяє порівнювати прибутковість проєктів нерухомості з іншими засобами інвестиційних вкладень.
"Ліквідність, ризик вкладень, прибутковість - за цими показниками прибутковість у нерухомості має бути наближена до прибутковості довгострокових облігацій країни. Валюта для розрахунку береться та ж, що й за угодами з нерухомістю. Прибутковість за єврооблігаціями України у березні 2023 року становить 37,8% (єврооблігації України з погашенням у 2035 році.) Як бачимо, зараз ставка капіталізації в житловій нерухомості (8,7%) втричі менша за дохідність за інструментами, доступними інвесторам з великим капіталом щодо приватних інвесторів у нерухомість", - пояснила Помазан.
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