Фінансові новини
- |
- 29.03.23
- |
- 19:03
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Нацбанк покращить прогноз зростання економіки на 2023 рік, – Ніколайчук
14:03 29.03.2023 |
Національний банк очікує щонайменше один додатковий відсотковий пункт зростання ВВП у 2023 році. Останній прогноз, оприлюднений у січні, передбачав зростання економіки цьогоріч на 0,3%.
Про це повідомив заступник голови Нацбанку Сергій Ніколайчук, передає Forbes.
За його словами, спостерігається покращення ситуації в енергетичному секторі.
Ніколайчук зазначив, що регулятор не прогнозує перебоїв у постачанні електроенергії до кінця року, хоча складаючи попередній прогноз очікувалось, що дефіцит потужностей збережеться і протягом другого-третього кварталів.
"Тож враховуючи результати першого квартали, ми очікуємо щонайменше один додатковий відсотковий пункт економічного зростання цього року", - наголосив Ніколайчук.
Крім того, за його словами, збільшення міжнародної допомоги може дати змогу уряду фінансувати більший дефіцит бюджету та надати додатковий фіскальний імпульс для економіки.
Ніколайчук додав, що реалізація проєктів, фінансування та відновлення можуть сприяти швидшому відновленню економіки. "Це був один з позитивних факторів, який ми не передбачали в січні, але він може мати значення для прогнозу", - пояснив він.
За словами заступника голови Нацбанку, у прогнозі також варто враховувати можливе покращення умов торгівлі через зниження цін на нафту і газ.
Конкретні цифри будуть представлені наприкінці квітня.
Як повідомлялося, за оперативними даними Держстату, реальний валовий внутрішній продукт (ВВП) України у четвертому кварталі 2022 року впав на 31,4%, порівняно з аналогічним періодом попереднього року. У третьому кварталі 2022 року Держстат оцінював падіння ВВП у 30,8% у річному вимірі після зниження на 37,2% у другому кварталі та 19,1% - у першому кварталі цього року.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Чому ордер на арешт Путіна видали саме за підозрою у депортації українських дітей
|Держдеп США підтримав «гібридний трибунал» щодо злочину агресії, проти якого виступає Україна
|Путін розмістить тактичну ядерну зброю у Білорусі. Чим це загрожує Україні та світу
|G7 погодилася на відстрочення боргових виплат Україною протягом дії програми МВФ
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Уряд Німеччини запустив Платформу відновлення України
|Галущенко хоче отримувати половину електроенергії від АЕС, а решту 50% – з відновлюваних джерел
|Надія на тепло: попит на ДП залишається низьким
|ЄС збільшив імпортну потужність для електроенергії з України на 20%
|ФДМ сподівається відновити велику приватизацію у II-III кв.-2023
|Україна щомісяця витрачає на воєнну кампанію ₴130 мільярдів
Бізнес
|Топменеджер Nvidia: у криптовалют немає жодної цінності
|Вартість компанії Twitter під керівництвом Маска впала більш ніж удвічі
|У SpaceX проблеми зі Starlink v2 Mini — частину супутників знімуть з орбіти
|Nokia стала резидентом Дія.City
|Маск спростував мільярдні інвестиції Саудівської Аравії та ОАЕ в SpaceX
|Huawei Mate X3 - Snapdragon 8+ Gen 1, до 1 ТБ пам'яті, камера XMAGE, два 120-Гц OLED-екрани, IPX8 та новий шарнір за ціною від $1900
|Розробники Senua's Saga: Hellblade II представили надреалістичну лицьову анімацію своєї гри