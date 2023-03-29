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АНАЛІТИКА

Європейським борцям із шахраями дали право розслідувати використання грошей ЄС в Україні

 

Європейське управління із запобігання зловживанням та шахрайству (OLAF) отримало доступ до документів або іншої інформації в українських держорганах, щодо технічного та фінансового управління операціями, які частково або повністю фінансуються Європейським Союзом. Відповідну адміністративну домовленість підписали голови Державної аудиторської служби та OLAF у Києві, повідомляється на урядовому порталі.

Документ підписано з метою захисту фінансових інтересів Євросоюзу шляхом боротьби з шахрайством, корупцією та будь-якою іншою незаконною діяльністю для забезпечення оптимального використання наявних ресурсів, йдеться у повідомленні.

Держаудитслужба в межах компетенції надаватиме OLAF усю необхідну допомогу щодо проведення розслідувань на території України.

Сторони також мають намір співпрацювати у сфері оцінки загроз та аналізу ризиків, а також у сфері навчання.

"Обмін інформацією, методологічна підтримка експертів та компетентних органів ЄС є особливо актуальною, оскільки значна зовнішня двостороння та багатостороння фінансова підтримка, що надається нашій країні, має вирішальне значення для підтримки стабільності нашої держави", - заявляють у Держаудитслужбі.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
Ключові теги: ЄС
 

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