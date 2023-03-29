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АНАЛІТИКА

Канада у 2023 фінансовому році має намір надати Україні кредит на $1,8 млрд за лінією Міжнародного валютного фонду

 

Про це повідомляє телеканал CBC із посиланням на проєкт бюджету країни.

"Канада надасть Україні кредит на суму 2,4 млрд канадських доларів ($1,8 млрд - ІФ-У) наступного фінансового року. Цей захід міститься в останньому проєкті бюджету, який було передано до парламенту у вівторок міністром фінансів Христею Фріланд", - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що новий кредит планується виділити Києву через МВФ. Ця сума призначена для того, щоб покрити дефіцит бюджету та оплатити соціальні послуги, зокрема, медичні.

Крім того, як повідомляє телеканал, окремо анонсовано виділення 84 млн канадських доларів (майже $62 млн - ІФ-У) з федерального бюджету на додаткову пряму гуманітарну допомогу Україні в майбутньому фінансовому році. Гроші будуть взяті з поточного бюджету Міністерства закордонних справ і міжнародної торгівлі Канади і підуть на надання психологічної допомоги, знешкодження мін та інші заходи.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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