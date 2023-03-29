Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Роздрібний товарообіг України у 2022 році впав на 21,4% - Держстат

21:42 28.03.2023 |

Економіка

 

Обіг роздрібної торгівлі України у 2022 році порівняно з 2021 роком скоротився на 21,4% і становив 1,398 трлн грн, повідомила Державна служба статистики (Держстат).

За даними статвідомства, падіння роздрібного товарообігу в грудні-2022 проти грудня-2021 становило 26,2%, тоді як до листопада 2022 року зафіксовано зростання на 14,8%.

За 11 міс.-2022 падіння роздрібного товарообігу становило 20,9%, зокрема в листопаді - 23,6%, за 10 міс.-2022 - 20,6%, зокрема в жовтні - 23,5%.

Держстат уточнює, що товарообіг підприємств роздрібної торгівлі (юросіб) у 2022 році порівняно з 2021 роком скоротився на 24,3%, становивши 973,8 млрд грн. Цей показник у грудні 2022 року стосовно довоєнного грудня 2021 року скоротився на 28%, а до листопада 2022 року зріс на 15,1% - до 104,577 млрд грн.

Держстат нагадує, що дані наведено без урахування тимчасово окупованих територій АР Крим, м. Севастополя, частини Донецької та Луганської областей.

Як повідомлялося, 2021 року роздрібний товарообіг в Україні зріс на 10,7%, а в січні 2022 року - на 18%.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 39,6111
  0,2212
 0,56

Курс обміну валют на вчора, 10:54
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,7828  0,20 0,53 38,4878  0,22 0,56
EUR 40,3472  0,11 0,27 41,3556  0,08 0,18

Міжбанківський ринок на вчора, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9320  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес