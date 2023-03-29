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Держгеонадра оголосили другі аукціони у 2023 році
21:32 28.03.2023 |
Державна служба геології та надр України оголосила другі аукціони в 2023 році; на них виставлено 10 об'єктів загальною стартовою вартістю понад 66 млн гривень.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Держгеонадр.
«Служба оголосила електронні аукціони з продажу десяти ділянок надр. Всі об'єкти ініційовані ринком. Ми комунікуємо з бізнесом, виносимо на торги лише ті лоти, які цікаві його представникам», - сказав голова Держгеонадр Роман Опімах.
Зазначається, що на аукціони виставлено об'єкти з покладами суглинку, солі кам'яної, глини легкоплавкої, супіску, сапропелю, граніту, торфу, кам'яного вугілля. Загальна стартова вартість лотів - понад 66,18 млн гривень.
Як повідомлялося, у лютому Державна служба геології та надр України запропонувала на перші аукціони у 2023 році 12 ділянок надрзагальною стартовою вартістю 13,785 млн грн.
У 2022 році в Україні продано спеціальних дозволів на користування надрами на рекордну суму - 1,58 млрд грн, середня ціна продажу зросла в 9 разів.
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