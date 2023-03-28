Грантові кошти від Світового банку підуть на соціальні видатки - Мінфін

Україна залучить із Цільового фонду Світового банку грант у розмірі 2,5 млрд дол.; кошти буде спрямовано на відшкодування витрат держбюджету на нагальні соціальні потреби.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

Зазначається, що на засіданні уряду 28 березня схвалено проєкт розпорядження Президента України про делегацію України для участі у переговорах з Міжнародним банком реконструкції та розвитку щодо укладення другої Угоди про грант Цільового фонду багатьох донорів (Четверте Додаткове фінансування для Проєкту «Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні»).

Відповідно до проєкту розпорядження, міністр фінансів Сергій Марченко уповноважується на підписання цієї угоди.

"У рамках досягнутих домовленостей Україна зможе отримати грант обсягом 2,5 млрд дол. США. Ці кошти будуть надані Сполученими Штатами Америки у рамках створеного Світовим банком механізму Цільового фонду багатьох донорів як Четверте Додаткове фінансування для Проєкту..." - йдеться в повідомленні.

Залучені кошти буде спрямовано на відшкодування нагальних соціальних витрат держбюджету, зокрема, на пенсійні виплати, підтримку окремих програм державної соціальної допомоги (допомога малозабезпеченим сім'ям, дітям-інвалідам та інвалідам з дитинства, виплати ВПО, субсидії для оплати житлово-комунальних послуг; допомога у зв'язку із вагітністю і пологами, при народженні дитини, при усиновленні, допомога на дітей одиноким матерям), на оплату працівникам державних органів, працівникам сфери освіти (шкіл та ЗВО), виплати працівникам ДСНС та на оплату медичних послуг за програмою медичних гарантій.

Як повідомлялось, в Україні впроваджується спільний з Міжнародним банком реконструкції та розвитку й Міжнародною асоціацією розвитку інвестиційний Проєкт «Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні», загальний обсяг якого на сьогодні становить 14,9 млрд дол. США та 1,4 млрд євро.

Із червня 2022 року вже залучено до загального фонду держбюджету позикових та грантових коштів на підтримку України на загальну суму 12,96 млрд дол. США та 1,19 млрд євро.