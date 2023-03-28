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АНАЛІТИКА

Надрам України через війну завдано збитків на 10 трильйонів – Міндовкілля

16:17 28.03.2023 |

Економіка, Україна

 

Надрам України, за попередніми підрахунками, завдано збитків на 10 трильйонів гривень - уже прийняті та зареєстровані в Мін'юсті сім методик, згідно з яким підраховуються збитки, яких завдала довкіллю війна РФ проти України.

Про це заявили у Міндовкіллі, повідомляє Медіацентр Україна - Укрінформ.

"Зокрема, за чотирма напрямками вже підраховуються збитки. Це - земля, ґрунти, атмосферне повітря, водні ресурси. Держекоінспекція працює в цьому напрямку, і вже нараховано майже 2 трлн гривень збитків.

І це тільки початок, бо ще дуже багато роботи. Ще треба підрахувати збитки, що стосуються лісів, природно-заповідного фонду", - розповів начальник відділу екологічного контролю Управління екологічного контролю та методології Міндовкілля Олександр Ставнійчук.

За його словами, у питанні, що стосується шкоди, завданої українським надрам, лише за попередніми оцінками сума збитків складає близько 10 трлн гривень.
За матеріалами: Економічна правда
 

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