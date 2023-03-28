За рік повномасштабної війни в Україні зареєстрували понад 200 тисяч нових ФОПів

Від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україні було зареєстровано понад 202 тис. нових фізосіб-підприємців. Більшість нових бізнесів відкривали у сфері роздрібної торгівлі.

Про це повідомляє платформа для робот з відкритими даними "Опендатабот".

Як зазначається, після початку повномасштабної війни, деякий час реєстри не працювали та відкрити ФОП було неможливо. Після відновлення можливості відкривати власну справу за допомогою "Дії" лише за першу добу було зареєстровано понад тисячу нових бізнесів.

У квітні їх кількість зросла удесятеро - до 12,6 тисяч. Відтоді кількість нових ФОПів збільшувалася, сягнувши піку у вересні - 20,1 тисяч.

Після невеликого спаду протягом осені та початку зими, ймовірніше за все, пов'язаного з блекаутами та ворожими обстрілами цивільної інфраструктури, на початку 2023 кількість нових малих та середніх бізнесів знову почала рости.

Найбільшу кількість нових ФОПів від початку повномасштабного вторгнення зареєстрували кияни - 29 тисяч. На Львівщині з'явилось 16,8 тис. нових бізнесів, замикає трійку Дніпропетровщина - там зареєстрували 15,9 тис. нових справ.





Місто Київ 29070 Львів 16867 Дніпро 15953 Київ 13908 Одеса 12494 Харків 12184 Вінниця 8155 Полтава 7775 Хмельницький 7702 Івано-Франківськ 7125 Черкаси 5820 Житомир 5762 Волинь 5725 Запоріжжя 5669 Рівне 5646 Чернівці 5325 Закарпаття 4834 Тернопіль 4708 Чернігів 4526 Кіровоград 4310 Суми 4218 Миколаїв 3856 Донецьк 3140 Херсон 1369 Луганськ 914 Крим 82 Севастополь 16

За даними аналітиків, війна змінила напрямки діяльності малого та середнього бізнесів. Так, перед початком повномасштабного вторгнення перше місце за кількістю реєстрацій нових ФОПів посідав КВЕД "Комп'ютерне програмування, консультування та пов'язана з ними діяльність", а категорії "Надання інформаційних послуг" та "Надання інших індивідуальних послуг" обіймали третю та четверту позиції.





Роздрібна торгівля 50569 Комп’ютерне програмування 28669 Оптова торгівля 12556 Транспорт 12044 Інформаційні послуги 11560 Забезпечення стравами та напоями 10033 Індивідуальні послуги 8730 Діяльність головних управлінь 5057 Професійна, наукова та технічна діяльність 4660 Інші 57854

У 2022 на лідерські позиції увірвалися ФОПи, пов'язані з торгівлею. Нові ФОПи-програмісти посунулися на друге місце, поступаючись бізнесам у сфері роздрібної торгівлі. Третє місце посідають справи у сфері оптової торгівлі автотранспортом. Натомість інформаційні та індивідуальні послуги обіймають п'яте та сьоме місця у переліку відповідно.