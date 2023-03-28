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За рік повномасштабної війни в Україні зареєстрували понад 200 тисяч нових ФОПів

10:44 28.03.2023 |

Економіка

 

Від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україні було зареєстровано понад 202 тис. нових фізосіб-підприємців. Більшість нових бізнесів відкривали у сфері роздрібної торгівлі.

Про це повідомляє платформа для робот з відкритими даними "Опендатабот".

Як зазначається, після початку повномасштабної війни, деякий час реєстри не працювали та відкрити ФОП було неможливо. Після відновлення можливості відкривати власну справу за допомогою "Дії" лише за першу добу було зареєстровано понад тисячу нових бізнесів.

У квітні їх кількість зросла удесятеро - до 12,6 тисяч. Відтоді кількість нових ФОПів збільшувалася, сягнувши піку у вересні - 20,1 тисяч.

Після невеликого спаду протягом осені та початку зими, ймовірніше за все, пов'язаного з блекаутами та ворожими обстрілами цивільної інфраструктури, на початку 2023 кількість нових малих та середніх бізнесів знову почала рости.

Найбільшу кількість нових ФОПів від початку повномасштабного вторгнення зареєстрували кияни - 29 тисяч. На Львівщині з'явилось 16,8 тис. нових бізнесів, замикає трійку Дніпропетровщина - там зареєстрували 15,9 тис. нових справ.


Місто Київ 29070
Львів 16867
Дніпро 15953
Київ 13908
Одеса 12494
Харків 12184
Вінниця 8155
Полтава 7775
Хмельницький 7702
Івано-Франківськ 7125
Черкаси 5820
Житомир 5762
Волинь 5725
Запоріжжя 5669
Рівне 5646
Чернівці 5325
Закарпаття 4834
Тернопіль 4708
Чернігів 4526
Кіровоград 4310
Суми 4218
Миколаїв 3856
Донецьк 3140
Херсон 1369
Луганськ 914
Крим 82
Севастополь 16

За даними аналітиків, війна змінила напрямки діяльності малого та середнього бізнесів. Так, перед початком повномасштабного вторгнення перше місце за кількістю реєстрацій нових ФОПів посідав КВЕД "Комп'ютерне програмування, консультування та пов'язана з ними діяльність", а категорії "Надання інформаційних послуг" та "Надання інших індивідуальних послуг" обіймали третю та четверту позиції.

За рік повномасштабної війни в Україні зареєстрували понад 200 тисяч нових ФОПів

 


Роздрібна торгівля 50569
Комп’ютерне програмування 28669
Оптова торгівля 12556
Транспорт 12044
Інформаційні послуги 11560
Забезпечення стравами та напоями 10033
Індивідуальні послуги 8730
Діяльність головних управлінь 5057
Професійна, наукова та технічна діяльність 4660
Інші 57854

У 2022 на лідерські позиції увірвалися ФОПи, пов'язані з торгівлею. Нові ФОПи-програмісти посунулися на друге місце, поступаючись бізнесам у сфері роздрібної торгівлі. Третє місце посідають справи у сфері оптової торгівлі автотранспортом. Натомість інформаційні та індивідуальні послуги обіймають п'яте та сьоме місця у переліку відповідно.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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