Агентство відновлення у 2023 році модернізує автомобільні ПП на кордоні з 5 країнами

Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури, до сфери управління якого передано пункти пропуску (ПП) через держкордон для автомобільного сполучення, зосередиться на найбільш завантажених напрямках та здійснить модернізацію ПП на кордоні з Польщею, Румунією, Словаччиною, Угорщиною та Молдовою, повідомляється на фейсбук-сторінці агентства.

"Процес передання ПП в управління Агентства для подальшого відновлення відбуватиметься поступово. У 2023 році ми зосередимо свою увагу насамперед на найбільш завантажених напрямках, зокрема в пунктах пропуску Ягодин, Рава-Руська, Краковець, Шегині, Дякове, Порубне, Красноїльськ, Дяківці, Біла Церква, Ужгород, Чоп (Тиса), Лужанка, Дійда, Могилів-Подільський та Рені", - повідомив голова агентства Мустафа Найєм.

Він зазначив, що агентство також модернізує прикордонні дороги у рамках міжнародного проєкту "Розвиток прикордонної дорожньої інфраструктури на підходах до пунктів пропуску на українсько-польському кордоні". Йдеться про чотири маршрути у Львівській області: Т-14-04 Червоноград - Рава-Руська, Т-14-01 КПП "Смільниця" - Старий Самбір, Т-14-20 Яворів - Грушів, Т-14-18 Нижанковичі - Самбір - Дрогобич - Стрий.

На сьогоднішній день автомобільні пункти пропуску з Польщею (ПП Ягодин, Рава-Руська, Краковець, Шегині) обслуговують 53% вантажоперевезень, з Румунією (Дякове, Порубне, Красноїльськ, Дяківці, Біла Церква) - 18%, з Молдовою (Могилів-Подільський, Рені) - 14%, Угорщиною (Чоп (Тиса), Лужанка, Дійда) - 10%, зі Словаччиною (Ужгород) - 5%.

В Україні створено 100 автомобільних пунктів пропуску та пунктів контролю через держкордон для автомобільного сполучення, зокрема й міжнародні, міждержавні та місцеві. Необладнаними залишаються 33 пункти пропуску та ще 20, збудованих ще за радянських часів, потребують суттєвої реконструкції.

Агентству після завершення робіт будуть передані також пункти пропуску, які наразі будуються. Зокрема, пункт пропуску "Ніжанковичі - Мальховіце" у Львівській області та "Дяківці - Раковець" у Чернівецькій області. Пункти пропуску, розташовані на окупованих територіях або в зоні бойових дій, будуть передані на баланс Агентства після звільнення територій та скасування воєнного стану.

Як раніше повідомлялося, Агентство відновлення було визначено центральним органом виконавчої влади, що реалізує політику з питань розвитку, будівництва, ремонту, обладнання та модернізації пунктів пропуску через держкордон для автомобільного транспорту.

На засіданні уряду схвалили пропозицію Мінрозвитку щодо передання об'єктів держвласності ПП у сферу управління Держагентства. До цього вони перебували у сфері управління Державною митною службою.