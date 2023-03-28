Видатки на виплату пенсій після індексації зросли на 6,6 мільярда на місяць, – Пенсійний фонд

У березні на пенсійні виплати спрямовано 57,6 млрд грн, в тому числі 10,2 млрд грн - на виплату пенсій через АТ "Укрпошта", 47,4 млрд грн - через уповноважені банки.

Як повідомляє пресслужба Пенсійного фонду, це на 6,6 млрд грн більше, ніж у лютому, коли на пенсійні виплати було спрямовано 51 млрд грн.

Крім того у березні профінансовано:

* 5,7 млрд грн - на житлові субсидії та пільги;

* 2,11 млрд грн - на страхові виплати, в тому числі 1,23 млрд грн - на оплату лікарняних.

Як повідомлялося, із 1 березня відбулася індексація пенсій на 19,7% для 10,5 млн пенсіонерів.

Внаслідок цього середній розмір пенсії в Україні зріс до 5 219,69 грн.