Німеччина запустила платформу для відновлення України





Міністерство економічного співробітництва та розвитку ФРН створило платформу для посилення участі Німеччини у відновленні України

і, перш за все, для створення мережі німецьких компаній, організацій та установ, які долучаться до відбудови.

"Відновлення України вже починається, хоча, на жаль, кінця війни ще не видно", - заявила міністерка розвитку Свенья Шульце (Svenja Schulze) у понеділок, 27 березня, під час запуску платформи, пише AFP.

За її словами, ця довгострокова перспектива і завчасне планування важливі для стійкості українського суспільства тут і зараз, але це також "важливо для успішної та ефективної відбудови вільної та європейської України".

"Відбудова України не під силу лише урядам"

Вона наголосила, що відбудова України буде "величезним завданням, яке не під силу лише урядам". За задумом німецького міністерства, координаційна платформа стане місцем, де зможуть знайти контакти представники муніципалітетів, компаній та організацій, які хотіли б узяти участь у відновленні України. Планується також проведення спеціальних конференцій і майстер-класів з німецькими та українськими учасниками, а також створення діалогових форумів. При цьому тематика платформи охоплюватиме як технічно-логістичні питання, так і соціальні.

Партнерства між містами та лікарнями

Одним із напрямів діяльності стане розвиток партнерських відносин між німецькими та українськими містами і комунами, зміцнення партнерства медичних закладів двох країн, а також співпраці в галузі водопостачання. На подальшу підтримку і розширення цих партнерств німецьке міністерство виділить цього року додаткові 25 мільйонів євро.

За словами Шульце, за рік повномасштабної війни РФ проти України кількість німецько-українських партнерств між містами і комунами майже подвоїлася і становить зараз 135. Крім того, наразі укладено 13 партнерських угод між клініками двох країн і 8 - між операторами водопостачання.

Штайнмаєр підтримав проєкт

Федеральний президент Франк-Вальтер Штайнмаєр (Frank-Walter Steinmeier) підтримав створення проєкту. За його словами, зважаючи на значні руйнування, Україна потребує всебічної підтримки для відновлення. Штайнмаєр подякував усім, "хто бере участь з великою відданістю та самовіддачею", та наголосив, що ФРН солідарна з Україною.

У презентації платформи також взяв участь посол України в ФРН Олексій Макеєв. За його словами, збитки, завдані російським вторгненням, "величезні" і наразі оцінюються у 135 мільярдів євро.

Україна потребує понад 400 мільярдів євро на відбудову - Макеєв

Загалом, продовжив посол, Україна потребує на відбудову понад 400 мільярдів євро, з яких 14 мільярдів - цього року. Він наголосив, що "інвестувати в Україну означає робити внесок в об'єднану Європу", та водночас запевнив, що Київ забезпечить належне використання коштів і боротиметься з корупцією.

Між тим, статс-секретар у міністерстві економічного співробітництва та розвитку Йохен Фласбарт (Jochen Flasbarth) назвав відновлення України "завданням на покоління". Не слід лякатися масштабів цього завдання, заявив він газеті Der Tagesspiegel.

"Якщо ми все зробимо правильно, Україна знову почне отримувати дохід і сама візьме на себе частину цього величезного завдання", - зазначив Фласбарт, який є координатором уряду ФРН з питань міжнародної допомоги Києву.

У пріоритеті - відбудова інфраструктури та розмінування

За його словами, пріоритетом є ремонт електростанцій і ліній електропередачі, а також розмінування. Крім того, важливо відновити українську економіку і докласти зусиль для боротьби з корупцією в Україні, додав німецький політик.

Світовий банк оцінює вартість відновлення України в 411 мільярдів доларів (понад 381 мільярдів євро). Наразі країни ЄС щомісяця виділяють 1,5 мільярда євро на фінансування України.