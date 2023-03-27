Канадський проєкт SURGe надасть експертну підтримку Мінвідновлення України

Проєкт "Супровід урядових реформ в Україні" (SURGe), який фінансує уряд Канади, надасть експертну підтримку Міністерству розвитку громад, територій та інфраструктури України з питань відновлення, регіонального розвитку та децентралізації (Мінвідновлення).

Як повідомила пресслужба міністерства, відповідний меморандум про співпрацю підписали віцепрем'єр - голова Мінвідновлення Олександр Кубраков та директор SURGe Танія Лей Санфорд Аммар.

Згідно з повідомленням, проєкт розпочне роботу у п'яти найбільш постраждалих від російського вторгнення регіонах.

Експерти SURGe працюватимуть із міністерством над створенням нової ефективної моделі регіонального розвитку, а також допоможуть створювати Офіси підтримки реформ у громадах. Проєкт також надасть підтримку в управлінні інвестиціями та моніторингу їх використання, цифровізації, запобіганні корупції, реформуванню просторового планування.

SURGe - проєкт міжнародної технічної допомоги, реалізований компанією Alinea International та фінансований канадським урядом.