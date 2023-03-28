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АНАЛІТИКА

Обсяг перевезень вантажів у 2022 р. знизився на 48,8%, а перевезення пасажирів на 39,7% - Держстат

15:58 27.03.2023 |

Економіка

 

Обсяг перевезень вантажів в Україні в 2022 році скоротився на 48,8% - до 318,2 млн тонн, повідомила Державна служба статистики (Держстат).

Водночас вантажообіг за минулий рік скоротився на 42,7% - до 165 млрд 935 млн тонн/км.

Кількість перевезених пасажирів у 2022 році скоротилася на 39,7% порівняно з 2021 роком - до 1,6 млрд пасажирів, пасажирообіг - на 50,4%, до 31 млрд 142 млн пас./км.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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