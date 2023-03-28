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Кабмін продовжив програму розвитку автомобільних доріг до кінця року, зменшивши фінансування на 2023р. у 1,7 раза
14:15 27.03.2023 |
Кабмін продовжив дію Державної цільової економічної програми розвитку автомобільних доріг загального користування державного значення, затверджену постановою №382 від 21 березня 2018 року, ще на рік - до кінця 2023 року та збільшив прогнозний обсяг загального фінансування на 38% - до 484 млрд 865,22 млн грн. При цьому на 2023 рік фінансування зменшено в 1,7 раза порівняно з минулим роком - до 58 млрд 874,87 млн грн зі 102 млрд 279,53 млн грн.
Відповідне рішення Кабмін затвердив згідно з постановою №254 від 21 березня.
Згідно з ним, загальне фінансування за рахунок коштів спеціального державного бюджету (Дорожній фонд) шестирічної програми збільшено до 318 млрд 161,47 млн грн проти 178 млрд 111 млн грн у колишній редакції постанови. Але при цьому на 2023 рік за цією статтею передбачено 45 млрд. 985,52 млн грн проти 57 млрд 977,35 млн грн роком раніше.
Фінансування за рахунок міжнародних організацій збільшилося в 2,1 раза - до 11 млрд 386,79 млн грн у 2023 році проти 5 млрд 343,51 млн грн минулого року. Стаття фінансування "інші джерела, зокрема кошти інвесторів" скоротилася в 25 разів: з 38 млрд 958,67 млн грн до 1 млрд 502,56 млн грн у 2023 році.
Загальні відрахування на погашення кредитів за програмою збільшено з 33 млрд 520 млн грн до 67 млрд 522,67 млн грн.
Згідно з текстом програми передбачається будівництво понад 40 нових автомобільних доріг загального користування державного значення, капітальний ремонт понад 130 доріг, поточний середній ремонт понад 200 доріг загального користування.
У тексті уточнено, що державним замовником-координатором програми виступає Мінінфраструктури, держзамовником - Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури, керівник програми - віцепрем'єр-міністр з відновлення України - міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.
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