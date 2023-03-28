Промвиробництво в Україні у 2022 році впало на 36,9% - Держстат

Промислове виробництво в Україні в 2022 році впало на 36,9%, тоді як у
2021 році було зафіксовано зростання на 1,9%, повідомила Державна
служба статистики (Держстат) у понеділок.
Відомство уточнило, що у грудні 2022 року до грудня 2021 року
промислове виробництво в Україні скоротилося на 44,1%, тоді як у
листопаді спад становив 41,9%, а у жовтні – 41,6%.
Найгіршим місяцем за динамікою промвиробництва минулого року став
березень, коли після російського повномасштабного вторгнення воно
обвалилося одразу на 53,7%, хоча ще в січні фіксувалося зростання на
2,9%, а в лютому скорочення становило 10,1%.
У квітні темпи спаду скоротилися до 46,6%, у травні-червні – відповідно до 40,9-40,8%.
У третьому кварталі, до появи спричинених російськими обстрілами
проблем з енергозабезпеченням, ця тенденція продовжилася: після зниження
промвиробництва у липні на 42,3% у серпні та вересні воно становило
відповідно 39,4% та 39,8%.
Держстат уточнює, що дані наведені без урахування тимчасово
окупованої території Криму та Севастополя, а також частини тимчасово
окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.
За секторами статистичне відомство зафіксувало найбільший спад –
41,2% – у переробній промисловості, тоді як у видобувній промисловості
він становив 30,1%, у постачанні електроенергії, газу та пари – 30,7%.
Водночас у добувній промисловості такий показник забезпечили
видобуток вугілля (зниження на 7,7%) та газу та нафти (зниження на
8,4%), тоді як у видобутку металевих руд спад становив 61,7%, а інших
корисних копалин та розроблення кар'єрів – 75,1%.
Індекси промислової продукції з основних видів діяльності у 2022р.:
|
| грудень 2022р до листопада 2022р. %
| грудень 2022р. до грудня 2021р. %
| 2022 до 2021
| Промисловість загалом
| 96.3
| 55.9
| 63.1
| Добувна промисловість та розробка кар'єрів
| 97.4
| 60.5
| 69.9
| - видобуток кам'яного та бурого вугілля
| 89.2
| 80.6
| 92.3
| - видобуток сирої нафти та природного газу
| 101.8
| 88.6
| 91.6
| - Видобуток металевих руд
| 84.3
| 17.0
| 38.3
| Переробна промисловість
| 93.7
| 53.3
| 58.8
| Виробництво продуктів харчування, напоїв та тютюнових виробів
| 88.9
| 73.1
| 77.9
| Текстильне виробництво; виробництво одягу, шкір. виробів зі шкіри та інших матеріалів хутра та виробів з хутра
| 99.3
| 69.9
| 73.4
| Виготовлення виробів із деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність
| 101.3
| 63.7
| 64.3
| Виробництво коксу та продуктів нафтопереробки.
| 102.8
| 19.8
| 33.4
| Виробництво хімічних виробів та хімічної продукції
| 87.6
| 37
| 38
| Виробництво основних фармацевтичних продуктів та фармацевтичних препаратів
| 96.5
| 60.4
| 70.1
| Виробництво гумових та пластмасових виробів; іншої неметалевої мінеральної продукції
| 90.6
| 40.8
| 43.3
| Металургійне виробництво. Виробництво готових металевих виробів, крім машин та обладнання
| 75.6
| 20.2
| 37.5
| Машинобудування
| 107.6
| 54.1
| 56.9
| виробництво комп'ютерів, електричної та оптичної продукції
| 152.2
| 63.2
| 59.7
| виробництво електричного обладнання
| 93.9
| 63
| 65.8
| Виробництво машин та устаткування, не зарахованих до інших угрупувань
| 109.5
| 32.1
| 40.6
| Виробництво автотранспортних засобів, причепів та напівпричепів тощо
| 104.4
| 67.2
| 66.6
| Виробництво меблів, іншої продукції, ремонт та монтаж машин та обладнання
| 111.6
| 54.3
| 58
| Постачання електроенергії, газу, пари та кондиціонованого повітря
| 104.6
| 58.8
| 69.3
Дані: Держстат