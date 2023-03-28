Промвиробництво в Україні у 2022 році впало на 36,9% - Держстат

Промислове виробництво в Україні в 2022 році впало на 36,9%, тоді як у 2021 році було зафіксовано зростання на 1,9%, повідомила Державна служба статистики (Держстат) у понеділок.

Відомство уточнило, що у грудні 2022 року до грудня 2021 року промислове виробництво в Україні скоротилося на 44,1%, тоді як у листопаді спад становив 41,9%, а у жовтні – 41,6%.

Найгіршим місяцем за динамікою промвиробництва минулого року став березень, коли після російського повномасштабного вторгнення воно обвалилося одразу на 53,7%, хоча ще в січні фіксувалося зростання на 2,9%, а в лютому скорочення становило 10,1%.

У квітні темпи спаду скоротилися до 46,6%, у травні-червні – відповідно до 40,9-40,8%.

У третьому кварталі, до появи спричинених російськими обстрілами проблем з енергозабезпеченням, ця тенденція продовжилася: після зниження промвиробництва у липні на 42,3% у серпні та вересні воно становило відповідно 39,4% та 39,8%.

Держстат уточнює, що дані наведені без урахування тимчасово окупованої території Криму та Севастополя, а також частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.

За секторами статистичне відомство зафіксувало найбільший спад – 41,2% – у переробній промисловості, тоді як у видобувній промисловості він становив 30,1%, у постачанні електроенергії, газу та пари – 30,7%.

Водночас у добувній промисловості такий показник забезпечили видобуток вугілля (зниження на 7,7%) та газу та нафти (зниження на 8,4%), тоді як у видобутку металевих руд спад становив 61,7%, а інших корисних копалин та розроблення кар'єрів – 75,1%.



Індекси промислової продукції з основних видів діяльності у 2022р.:

грудень 2022р до листопада 2022р. % грудень 2022р. до грудня 2021р. % 2022 до 2021 Промисловість загалом 96.3 55.9 63.1 Добувна промисловість та розробка кар'єрів 97.4 60.5 69.9 - видобуток кам'яного та бурого вугілля 89.2 80.6 92.3 - видобуток сирої нафти та природного газу 101.8 88.6 91.6 - Видобуток металевих руд 84.3 17.0 38.3 Переробна промисловість 93.7 53.3 58.8 Виробництво продуктів харчування, напоїв та тютюнових виробів 88.9 73.1 77.9 Текстильне виробництво; виробництво одягу, шкір. виробів зі шкіри та інших матеріалів хутра та виробів з хутра 99.3 69.9 73.4 Виготовлення виробів із деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність 101.3 63.7 64.3 Виробництво коксу та продуктів нафтопереробки. 102.8 19.8 33.4 Виробництво хімічних виробів та хімічної продукції 87.6 37 38 Виробництво основних фармацевтичних продуктів та фармацевтичних препаратів 96.5 60.4 70.1 Виробництво гумових та пластмасових виробів; іншої неметалевої мінеральної продукції 90.6 40.8 43.3 Металургійне виробництво. Виробництво готових металевих виробів, крім машин та обладнання 75.6 20.2 37.5 Машинобудування 107.6 54.1 56.9 виробництво комп'ютерів, електричної та оптичної продукції 152.2 63.2 59.7 виробництво електричного обладнання 93.9 63 65.8 Виробництво машин та устаткування, не зарахованих до інших угрупувань 109.5 32.1 40.6 Виробництво автотранспортних засобів, причепів та напівпричепів тощо 104.4 67.2 66.6 Виробництво меблів, іншої продукції, ремонт та монтаж машин та обладнання 111.6 54.3 58 Постачання електроенергії, газу, пари та кондиціонованого повітря 104.6 58.8 69.3

Дані: Держстат